Сердечный подход Свежий выпуск 922 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Первые четыре операции, которые провел хирург Жасарал Балымов, позволили щадящим методом устранить дефект межпредсердечной перегородки у пациентов в возрасте от 15 до 30 лет. «Раньше при таком недуге приходилось производить широкий разрез грудины, – рассказывает врач. – Теперь необходимость в этом отпала, а значит, значительно меньше требуется времени на восстановление больного».

Согласно статистике болезней, связанных с врожденным пороком сердца, каждый пятый пациент нуждается в проведении коррекции по мини-инвазивному торакотомному доступу. В подобных операциях ежегодно нуждаются около 80 жителей Южного Казахстана. Возможность проводить их сегодня в Шымкенте – результат оснащения лечебного учреждения новейшим оборудованием и внедрения современных методик лечения, которые кардиохирург Жасарал Балымов осваивал на базе специализированных клиник Израиля, Германии и России.



