​Сердце и его дружная команда

Знаете ли вы, что, по статис­тике ВОЗ, каждые 34 секунды в мире один человек умирает от инфаркта? В год эта цифра вырастает до 7,3 млн человек. Это все равно что ежегодно исчезало бы население целого ряда таких крупных городов, как Алматы. Не случайно инфаркт миокарда находится на первом месте среди заболеваний, приводящих к летальному исходу. Аналогичная ситуация до недавнего времени наблюдалась и в Казахстане, что не могло не беспокоить врачей. Именно поэтому по инициативе Главы государства 10 лет назад начала активно развиваться кардиологическая служба республики. В отечественные клиники пришли новые, поистине революционные методики лечения инфарктов. Эффективно борются с инфарктом в Алматы в Центральной клинической больнице Управления делами Президента РК, где работает уникальная команда «Сердце».

Новации в кардиологии

Еще не так давно эта клиника считалась привилегированным, практически закрытым медицинским учреждением, где лечилась управленческая и творческая элита страны. Сейчас, по словам главного врача Центральной клинической больницы Управления делами Президента РК, доктора медицинских наук, DBA Вячеслава Дудника, миссией ЦКБ являются улучшение здоровья, работоспособнос­ти, повышение качества жизни, долголетие всех казахстанцев. И сегодня больница обслуживает всех желающих в ней лечиться на платной основе, а также пятый год работает по государственному заказу на оказание экстренной кардиологической помощи жителям Жетысуского района города.

Вячеслав Дудник подчеркивает, что государство берет на себя эти затраты, заботясь о здоровье своих граждан. Комплексный подход к развитию в стране кардиослужбы, начатый в 2007 году, закрепила Государственная прог­рамма развития здравоохранения на 2011–2015 годы «Саламатты Қазақстан», а сейчас развивает Государственная прог­рамма «Денсаулык», рассчитанная до 2019 года. Это ко многому обязывает.

– Ранее кардиологическая служба владела лишь терапевтическими методами лечения, другими словами, лечили таблетками, что зачастую оказывалось малоэффективным. Пациенты много времени проводили на больничной койке, качество жизни оставалось низким. И когда за рубежом стали появляться совершенно новые медицинские технологии, естественно, мы не могли оставаться в стороне и стали внедрять их в нашей клинике. В 2010 году было создано новое отделение интервенционной кардиологии, а через год – отделение кардиохирургии. Для этого мы закупили дорогостоящее новейшее оборудование, подготовили многопрофильную команду специалистов, которые прошли обучение в ведущих зарубежных клиниках. Для координации действий в экстренных условиях, когда врачам приходится спасать человека и счет идет на минуты, была создана команда «Сердце». В нее вошли врачи-кардиологи приемного покоя, реаниматологи, интервенционный кардиолог и кардиохирург. Причем и врачи, и средний медицинский персонал непрерывно повышают квалификационный уровень по таким важным аспектам, как тромбозы, острый коронарный синдром, нарушения сердечного ритма, – рассказывает заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе, доктор медицинских наук, профессор, МВА Гульнур Танбаева.

Как пояснил руководитель кардиослужбы кандидат медицинских наук Кайрат Карибаев, сердце представляет собой мускулистый мешок, который как насос перегоняет через себя кровь. Но сама сердечная мышца снабжается кислородом через подходящие к ней кровеносные сосуды. И когда по разным причинам какая-то часть этих сосудов поражается атеросклерозом и не может уже пропускать дос­таточно крови, возникает ишемическая болезнь сердца. При инфаркте миокарда кровоснабжение части сердечной мышцы прекращается внезапно из-за полной закупорки коронарной артерии. Обычно к этому приводит развитие тромба на атеросклеротической бляшке, реже – спазм коронарной артерии, и участок сердечной мышцы, лишенный питания, погибает. По латыни мертвая ткань – это и есть инфаркт.

Лет 15–20 назад для лечения атеросклероза медики в основном предлагали использовать метод шунтирования. Если вы помните, так лечили первого президента России Бориса Ельцина. Но шунтирование – сложная операция, связанная с определенным риском, требующая длительного периода после­операционной реабилитации. Суть ее в том, что параллельно суженному участку сосуда подшивается отрезок здорового, взятого из другого места организма, менее важного для жизни.

Сегодня в мире широко распространены мини-инвазивные вмешательства при инфаркте миокарда. Одним из таких вмешательств является коронарография с последующей установкой стента в сосуды сердца. Стент – это тонкая металличес­кая трубочка, состоящая из проволочных ячеек, раздуваемая специальным баллоном. Он вводится в пораженный сосуд и, расширяясь, вжимается в стенки сосуда, увеличивая его просвет и налаживая тем самым кровоснабжение сердца. Ведь поражение коронарных артерий, или, как его еще называют, атеросклероз, – бич нашего времени.

В Центральной клинической больнице Управления делами Президента РК стентированием занимаются врачи отделения интервенционной кардиологии и эндоваскулярной хирургии, которым руководит Данияр Маханов. Он считает, что стентирование позволяет не только существенно снизить риски возникновения инфаркта миокарда, но и значительно сократить реабилитацию пациента с инфарктом миокарда.

– Стентирование мало похоже на операцию в традиционном понимании, это часть интервенционной кардиологии, нового направления в лечении сердечно-сосудистых болезней, предполагающее нехирургичес­кий доступ к сосудам и серд­цу, при котором через прокол в кровеносный сосуд вводится специальный катетер. Главный плюс таких операций – это то, что они относятся к малоинвазивной, то есть бескровной, хирургии. Причем стенты, которые устанавливаются сейчас, – не только покрыты лекарственным веществом, но и саморассасываются, поэтому, как правило, они не дают осложнений при условии соблюдения пациентов всех рекомендаций врача. Кроме того, мы устанавливаем различные виды антиаритмических устройств пациентам с тяжелыми видами аритмий, – поясняет он.

В итоге новые подходы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний уже дают положительные плоды – за последние пять лет летальность от острого инфарк­та по Алматы снижена почти в 2 раза!

Вместе – против инфаркта

По словам руководителя кардиологической службы ЦКБ Кайрата Карибаева, к развитию инфаркта миокарда приводит целый ряд причин: таких как повышенное артериальное давление, курение, сахарный диабет, нарушение липидного обмена, малоподвижный образ жизни и хронический стресс.

– Для оказания более эффективной помощи пациентам с инфарктами миокарда нам необходима помощь самого населения, ведь знание симптомов болезни и своевременное обращение за медицинской помощью во много раз улучшают результат лечения. Вот, скажем, не так давно к нам был доставлен бригадой «скорой помощи» 43-летний мужчина. Как выяснилось, он в течение недели (!) ходил с болями в груди, в результате чего прямо на работе потерял сознание, оказалось, у него уже произошел разрыв сердца. И таких случаев, к сожалению, немало. Поэтому люди должны знать: если в груди появились неприятные ощущения – боль, сдавливание, жжение, надо немедленно звонить в «скорую помощь». Ведь чем раньше такому пациенту будет оказана специализированная помощь, тем больше шансов остаться в живых, – поясняет Кайрат Карибаев.

У кардиологов есть так называемое правило «золотого часа» – 120 минут от начала приступа до оказания больному необходимой медицинской помощи. Если она, эта помощь, оказана в кратчайший период времени, есть все шансы вернуть человека к нормальной жизни.

– Понимая, что в случае тяжелой патологии дорога каж­дая минута, кардиослужба ЦКБ работает в тесной связи со «скорой помощью». Как только появляется тяжелый больной, врачи «скорой» сообщают об этом, а мы в свою очередь готовимся к их приезду, собираем команду «Сердце», – говорит Динара Нурлан, заведующая приемным отделением, врач-терапевт высшей категории. – Наши специалисты работают круглосуточно и всегда готовы оказать экстренную помощь. Для этого организована уникальная палата наблюдения, которая, по сути, является реанимацией в миниатюре, оснащенная кардиомониторами, увлажненным кислородом, функциональными кроватями, при ней круглосуточно работают экспресс-лаборатория, интервенционная лаборатория, проводится функ­циональная диагностика… Ведь цель такой палаты, проще говоря, не дать человеку умереть, – считает она.

– Это и есть командная работа – все, начиная от врачей и заканчивая санитарками, работают по одним алгоритмам, понимая ценность каждой минуты. А сама идея команды «Сердце» была предложена в 2009 году американским обществом кардиологов для лечения различных видов инфарктов. В 2011 Казахстан стал членом Европейского сою­за кардиологов, которые уже работали по этой модели, поэтому она была адаптирована к нашим условиям и спроектирована на весь Казахстан, – добавляет заведующая отделением кардиологии кандидат медицинских наук Жанар Кусымжанова.

Тем самым, по словам замес­тителя главного врача по хирургии Данияра Амангалиева, в больнице создан практичес­ки замк­нутый цикл оказания кардио­логической помощи – начиная от приемного покоя и заканчивая кардиохирургичес-ким отделением, которое было открыто в 2012 году.

– За это время уже проведено около 1 000 операций на отк­рытом сердце. В частности, ежегодно проводится порядка 200 операций по шунтированию коронарных артерий, замене клапанов и лечение врожденных пороков. Почти 90% операций проводится на работающем серд­це, без отключения кровотока, что позволяет облегчить и ускорить постоперационный период, уменьшить число осложнений, в том числе со стороны сосудов мозга, потому что не нарушаются метаболические процессы в организме. Не случайно Казахстан вошел в двадцатку стран мира, проводящих уникальные, высокотехнологичные операции на открытом сердце, – поясняет руководитель кардиохирургичес­кого отделения кандидат медицинских наук Адиль Айтмуханов.

Важное звено команды «Серд­це» – служба реанимации, которую возглавляет Николай Рейнгольд. Он понимает: хорошо прооперировать больного – это полдела, его надо еще и выходить.

– Только в прошлом году, например, через наше отделение прошло около 3 тысяч больных, было проведено свыше 4 тысяч анестезий. Отделение прекрасно оснащено самым современным оборудованием. Это и дыхательная аппаратура, и наркозная, есть своя лаборатория... Специально для кардиохирургии у нас выделены койки и организован кардиохирургический пост.

В общем, казахстанские врачи способны справиться практичес­ки со всеми «сердечными проб­лемами» во всем их разнообразии. Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК очень динамично развивается, постоянно совершенствуясь, – внедряются новые виды помощи, закупается новое оборудование, организуются новые отделения. Здесь часто проводят мастер-классы зарубежные врачи, которые очень высоко оценивают уровень кардиологической службы, профессионализм врачей, их заботу и милосердие. А самое главное – здесь возвращают людей к нормальной жизни.