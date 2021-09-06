Путь к святыням



…Проселочная дорога плавно ложится под колеса авто, причудливо изгибается, окутывает дымкой бархатной пыли. Иссушенная знойным летом степь выдыхает накопленный жар порывами суховея, встречает волнами девственного разнотравья, перемежающегося с возделанными угодьями, испещренными рядами колючей стерни – уборочная страда в разгаре, нивы сжаты. Из-под колес вспархивают жаворонки, к обочине дороги ластится серебристая джида с напоенными жарким солнцем зрелыми ягодами. Путь к святыням – начало единения с родной землей…

Костанайская область не только житница Казахстана. Это местность с уникальным ландшафтом, здесь есть все, кроме моря, – степь, лес, скалы, полупустыни, чинки, озера и реки. И это земля, которая подарила Казахстану великих людей – Ибрая Алтынсарина, Чокана Валиханов, Ахмета Байтурсынова и многих других.

Костанайский регион – следующий этап в эстафете «Атамекен», организованной респуб­ликанскими газетами «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» в рамках 30-летия Независимости страны. В Костанайской области ее поддерживают управление внутренней политики акимата Костанайской области и ТОО «СарыаркаАвтоПром». Цель проекта – рассказать о знаковых, сакральных местах региона, поделиться памятью родной земли с другими казахстанцами, посетить святыни, расположенные на территории трех районов области.

Многие из них известны за пределами региона. К примеру, мавзолей Барак-батыра. Уже много лет он служит местом паломничества людей, которые едут сюда с надеждой исцелиться, с желанием поклониться великому предку. Мавзолей – место нашей первой остановки. Он находится на территории Сарыкольского района, более чем в ста километрах от областного центра. До ближайшего села Крыловки – 12 км.

Батыр и аулие

Местность вокруг возвышенности, на которой стоит мавзолей из красного и белого кирпича, обуглил степной низовой пожар. Но земля вокруг святыни не пострадала. «Смотрите, будто огонь обошел стороной это место!» – благоговейно выдыхает кто-то. Похоже, что так и есть. Недаром же сюда приезжают люди из разных концов страны, даже из-за рубежа.

Старый мазар был обновлен в 1996 году, к 300-летию со дня рождения батыра Барака. В 2018-м предприниматель и депутат областного маслихата Айтжан Есенгельдинов, уроженец этого же района, отремонтировал дом для паломничества (в нем заменили кровлю, окна, пол) и построил еще один, чтобы приезжающим было где ночевать. В этом году он построил летник для приготовления еды. Паломников здесь бывает много, есть кому оценить заботу.

– Иногда всей семьей приезжают: до пятнадцати человек порой за раз. И не только казахи, люди разных национальностей посещают мавзолей. Паломничество совершают те, кто хочет исцелиться, бездетные пары, – рассказывает учитель истории Караобинской основной школы Кайырбек Бешимов.

Это село находится в нескольких километрах от мавзолея. Кайырбек Самарканович раз в два-три года обязательно привозит сюда старшеклассников, рассказывает им о знаменитом предке. Сейчас в роли школьников члены экспедиции – блогеры, журналисты, представители районного и областного акиматов, ТОО «СарыаркаАвтоПром», историки.

Барак-батыр, он же Барак-­аулие, жил в XVIII веке. Незаурядный человек, военачальник, соратник Абылай-хана, он был третьим сыном прославленного полководца Карабалуана Алдиярулы. Он перенял лучшее от родителей. Был таким же талант­ливым и сильным воином, как отец, и был аулие – целителем. Дар врачевания перенял от матери Жасканы, родной племянницы Толе-би. Кайырбек Бешимов рассказывает, что признание его аулие Барак получил уже после смерти. В конце XVIII века его захоронение стало местом ежегодного паломничества множества людей.

Кайырбек Самарканович бережно расправляет на ладони звенья кольчуги. Эта реликвия хранится в его семье и передается из поколения в поколение. Кольчуга когда-то принадлежала Бараку. Кайырбек – его непрямой потомок. Говорит, что в их краях потомков батыра много, и в нескольких семьях бережно хранятся звенья кольчуги великого предка – как оберег, как частица прошлого, памяти, родства.

Касаюсь прохладных звеньев, и, словно током, бьет дыхание времени. Жар и гул битвы, свист стрел, пыль из-под копыт взмыленного коня – яркие образы ушедших эпох будто проходят перед тобой.

Жазы-би и Шокай-би

Сматывая ленту степной дороги, приближаемся к еще одному знаковому объекту – мавзолею Жазы-би Балканулы. Он находится в 18 км от села Жанасу Алтынсаринского района. Члены экспедиции преклоняют колени перед входом. Звучный голос плывет по степи – это Туремурат Агибаев нараспев читает Фатиха Ықылас сүресі.

Туремурат – следующий наш проводник в прошлое. Он не только местный житель, учитель истории и директор Жанасуской основной школы. Он еще и прямой потомок Барак-батыра, краевед, который с детства собирает истории, предания, что рассказывают аксакалы. Материала очень много. Возможно, когда-нибудь он напишет книгу о предках. А пока эти истории передает и ученикам, и тем, кто посещает эти сакральные места.

Туремурат Агибаев рассказывает о Жазы-би, который родился в 1790 году, ушел из жизни в 1840-м. Бий, правнук Карабалуана Алдиярулы был главным соратником полковника Чингиза Валиханова, отца Чокана, был грамотным, хорошо знал историю, географию родного края. К нему прислушивался хан Кенесары. По просьбе генерал-губернатора Сибири Сперанского Жазы-би провел границу между Оренбуржьем и Сибирью, основываясь на расположении древних приграничных курганов. Он сопровождал российские экспедиции в Казахстан, вошел в историю как почетный граж­данин Российской империи. Он боролся за целостность границ родной земли, приходил на помощь землякам.

Туремурат Агибаев рассказывает очередное предание, которое услышал и записал. К Жазы-бию часто обращались люди с просьбой написать жалобу или прошение. Когда об этом узнал Сперанский, он предупредил, чтобы Жазы-би этого не делал. Но тот все равно продолжал помогать писать жалобы и обращения, только уже левой рукой, чтобы изменить почерк…

Туремурат Каиржанович сопровождает экспедицию и на пути к следующему знаковому объекту – месту захоронения Шокая-би Балканулы. Выдающийся бий трех жузов, известный оратор, советник хана Жангира, Шокай Балканулы родился в конце XVIII века, умер во второй половине XIX. Тоже правнук Карабалуана Алдиярулы, известная личность, которую современники уважали не только за разнообразные таланты, но и за мудрость, честность, справедливость и бесстрашие. Еще при жизни его считали аулие – целителем, святым. Его благословения и предсказания всегда сбывались. Сейчас место его погребения – место паломничества тех, кто желает исцелиться, просто прикоснуться к святыне.

Туремурат Агибаев говорит, что это действительно происходит. Когда его мать болела, во сне увидела предка, тот велел ей идти к святыне, провести ночь на земле рядом с мазаром. Женщина последовала совету и избавилась от болезни…

Туремурат Каиржанович гордится своими предками, преклоняется перед ними. С детства, когда слушал рассказы взрослых, мечтал изучать историю. Мечта сбылась. А краеведение для него не просто увлечение, но и способ лучше узнать своих предков, проникнуться их величием.

Кравевед рассказывает, что мазар на могиле Шокая-би сооружен в 1995 году, к 220-летию со дня рождения. Показывает комнату для паломничества. В ней гнез­да ласточек. По преданиям, эти птицы селятся в святых местах.

Слушаю щебет и вспоминаю казахскую сказку о ласточке, которая спасла всех людей, вырвав язык у комара, который хотел сообщить змею о том, что люди – самые вкусные. Взамен лишилась кусочка хвоста, он с тех пор раздвоенный… Ласточки хорошо сочетаются со святыми местами – как в сказке, так и в жизни.

Колодец Омара

«Кел, балалар, оқылық!» – звонкий голос девушки, которая читает знакомое с детства каждому стихотворение, разносится по степи. Вокруг сжатое поле, прямо посредине оазис – колодец, беседка, деревянные лавки. Место, где может отдохнуть усталый путник. Место, куда приходят, чтобы поклониться великому предку.

Вокруг басовито гудят шмели, пьют нектар из цветов на клумбе. Скрипит ворот колодца, разматывается трос – мы набираем воду. Облагороженная территория вокруг – дело рук современников. Но колодец на этом месте с тех времен, как тут находилась стоянка Балгожи-би – деда Ибрая Алтынсарина. Мы на месте рождения великого педагога-просветителя.

В подставленные ладони льется студеная вода. Опускаю в пригоршню разгоряченное жарким степным ветром лицо. Замираю не только от мгновенного облегчения, которое дарит прохлада. Остро и трепетно пронизывает ощущение единения с прошлым, осознание, что более ста лет назад, возможно, именно на этом месте стоял известный педагог и также омывал лицо колодезной водой.

На плите написано, что здесь в 1841 году родился выдающийся педагог, ученый-этнограф Ибрай Алтынсарин. Он положил начало светскому обучению, открыл сеть школ для земляков – для казахского населения, для детей переселенцев. О его жизни рассказывают сразу два спикера – увлеченно, горячо, образно.

Директор Костанайского мемориального музея им. И. Алтынсарина в своем выступлении похож на актера на сцене. Эмоции, жесты, образность речи, горячая заинтересованность в том, чем делится – слушаю и думаю, что сам Алтынсарин наверняка бы оценил такой рассказ и был бы рад, что его труды принесли плоды: сегодня быть грамотным для нас – все равно что дышать. И в этом огромный вклад нашего знаменитого земляка.

– Он и в быту, и на работе, во всех сферах общественной жизни оставался демократом, человеколюбивым педагогом, – рассказывает второй спикер Калкаман Жакып, историк, крае­вед, профессор Костанайского регионального университета. – Я недавно писал про него статью, назвал ее «Алтынсарин – патриот-педагог». Намеренно это сделал, хотя обыч­но говорят педагог-патриот. Сейчас принято про мотивацию говорить. У него была одна мотивация – любить свой народ. С этой мотивацией он жил, работал, ушел из жизни.

Калкаман Жакып объясняет, почему место называется колодец Омара. Омар – один из шести сыновей Кошана, младшего сына Балгожи-би, дядя Ибрая, брат его отца Алтынсары.

– Мы пока не можем точно сказать, почему место называли его именем, – говорит краевед. – Возможно, он был хорошим хозяйственником, правой рукой Балгожи-би, или, может, в честь того, что он младший сын. Есть только гипотезы, но достоверно одно – это колодец внука Балгожи-бия.

…Обратный путь. Вечереет. Едем к мавзолею Алтынсарина, который расположен близ Костаная. Солнце устало опускается, заворачивается в розовую дымку меж небом и землей. Перебираю впечатления и понимаю, что всего не описать, выбираю самое интересное, то, что вызывало трепет и отклик.

Воспоминания о событиях дня дарят ощущение, что наши сердца – мое и родной с детства земли – бьются в унисон. Думаю о том, сколько сил стоило жителям моего края сохранить знания о великих предках и память о сакральных местах в самые непростые периоды истории страны. И еще думаю о том, что память отчего края, помноженная на память потомков, протягивает нить из прошлого в настоящее, дает возможность нам тянуть ее в будущее, чтобы сохранить уже для наших потомков истории великих батыров, биев и творцов казахской земли.