Статьи
​Сердце и память родной земли
Мария Шило

Путь к святыням

…Проселочная дорога плавно ложится под колеса авто, причудливо изгибается, окутывает дымкой бархатной пыли. Иссушенная знойным летом степь выдыхает накопленный жар порывами суховея, встречает волнами девственного разнотравья, перемежающегося с возделанными угодьями, испещренными рядами колючей стерни – уборочная страда в разгаре, нивы сжаты. Из-под колес вспархивают жаворонки, к обочине дороги ластится серебристая джида с напоенными жарким солнцем зрелыми ягодами. Путь к святыням – начало единения с родной землей…

Костанайская область не только житница Казахстана. Это местность с уникальным ландшафтом, здесь есть все, кроме моря, – степь, лес, скалы, полупустыни, чинки, озера и реки. И это земля, которая подарила Казахстану великих людей – Ибрая Алтынсарина, Чокана Валиханов, Ахмета Байтурсынова и многих других.

Костанайский регион – следующий этап в эстафете «Атамекен», организованной респуб­ликанскими газетами «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» в рамках 30-летия Независимости страны. В Костанайской области ее поддерживают управление внутренней политики акимата Костанайской области и ТОО «СарыаркаАвтоПром». Цель проекта – рассказать о знаковых, сакральных местах региона, поделиться памятью родной земли с другими казахстанцами, посетить святыни, расположенные на территории трех районов области.

Многие из них известны за пределами региона. К примеру, мавзолей Барак-батыра. Уже много лет он служит местом паломничества людей, которые едут сюда с надеждой исцелиться, с желанием поклониться великому предку. Мавзолей – место нашей первой остановки. Он находится на территории Сарыкольского района, более чем в ста километрах от областного центра. До ближайшего села Крыловки – 12 км.

Батыр и аулие

Местность вокруг возвышенности, на которой стоит мавзолей из красного и белого кирпича, обуглил степной низовой пожар. Но земля вокруг святыни не пострадала. «Смотрите, будто огонь обошел стороной это место!» – благоговейно выдыхает кто-то. Похоже, что так и есть. Недаром же сюда приезжают люди из разных концов страны, даже из-за рубежа.

Старый мазар был обновлен в 1996 году, к 300-летию со дня рождения батыра Барака. В 2018-м предприниматель и депутат областного маслихата Айтжан Есенгельдинов, уроженец этого же района, отремонтировал дом для паломничества (в нем заменили кровлю, окна, пол) и построил еще один, чтобы приезжающим было где ночевать. В этом году он построил летник для приготовления еды. Паломников здесь бывает много, есть кому оценить заботу.

– Иногда всей семьей приезжают: до пятнадцати человек порой за раз. И не только казахи, люди разных национальностей посещают мавзолей. Паломничество совершают те, кто хочет исцелиться, бездетные пары, – рассказывает учитель истории Караобинской основной школы Кайырбек Бешимов.

Это село находится в нескольких километрах от мавзолея. Кайырбек Самарканович раз в два-три года обязательно привозит сюда старшеклассников, рассказывает им о знаменитом предке. Сейчас в роли школьников члены экспедиции – блогеры, журналисты, представители районного и областного акиматов, ТОО «СарыаркаАвтоПром», историки.

Барак-батыр, он же Барак-­аулие, жил в XVIII веке. Незаурядный человек, военачальник, соратник Абылай-хана, он был третьим сыном прославленного полководца Карабалуана Алдиярулы. Он перенял лучшее от родителей. Был таким же талант­ливым и сильным воином, как отец, и был аулие – целителем. Дар врачевания перенял от матери Жасканы, родной племянницы Толе-би. Кайырбек Бешимов рассказывает, что признание его аулие Барак получил уже после смерти. В конце XVIII века его захоронение стало местом ежегодного паломничества множества людей.

Кайырбек Самарканович бережно расправляет на ладони звенья кольчуги. Эта реликвия хранится в его семье и передается из поколения в поколение. Кольчуга когда-то принадлежала Бараку. Кайырбек – его непрямой потомок. Говорит, что в их краях потомков батыра много, и в нескольких семьях бережно хранятся звенья кольчуги великого предка – как оберег, как частица прошлого, памяти, родства.

Касаюсь прохладных звеньев, и, словно током, бьет дыхание времени. Жар и гул битвы, свист стрел, пыль из-под копыт взмыленного коня – яркие образы ушедших эпох будто проходят перед тобой.

Жазы-би и Шокай-би

Сматывая ленту степной дороги, приближаемся к еще одному знаковому объекту – мавзолею Жазы-би Балканулы. Он находится в 18 км от села Жанасу Алтынсаринского района. Члены экспедиции преклоняют колени перед входом. Звучный голос плывет по степи – это Туремурат Агибаев нараспев читает Фатиха Ықылас сүресі.

Туремурат – следующий наш проводник в прошлое. Он не только местный житель, учитель истории и директор Жанасуской основной школы. Он еще и прямой потомок Барак-батыра, краевед, который с детства собирает истории, предания, что рассказывают аксакалы. Материала очень много. Возможно, когда-нибудь он напишет книгу о предках. А пока эти истории передает и ученикам, и тем, кто посещает эти сакральные места.

Туремурат Агибаев рассказывает о Жазы-би, который родился в 1790 году, ушел из жизни в 1840-м. Бий, правнук Карабалуана Алдиярулы был главным соратником полковника Чингиза Валиханова, отца Чокана, был грамотным, хорошо знал историю, географию родного края. К нему прислушивался хан Кенесары. По просьбе генерал-губернатора Сибири Сперанского Жазы-би провел границу между Оренбуржьем и Сибирью, основываясь на расположении древних приграничных курганов. Он сопровождал российские экспедиции в Казахстан, вошел в историю как почетный граж­данин Российской империи. Он боролся за целостность границ родной земли, приходил на помощь землякам.

Туремурат Агибаев рассказывает очередное предание, которое услышал и записал. К Жазы-бию часто обращались люди с просьбой написать жалобу или прошение. Когда об этом узнал Сперанский, он предупредил, чтобы Жазы-би этого не делал. Но тот все равно продолжал помогать писать жалобы и обращения, только уже левой рукой, чтобы изменить почерк…

Туремурат Каиржанович сопровождает экспедицию и на пути к следующему знаковому объекту – месту захоронения Шокая-би Балканулы. Выдающийся бий трех жузов, известный оратор, советник хана Жангира, Шокай Балканулы родился в конце XVIII века, умер во второй половине XIX. Тоже правнук Карабалуана Алдиярулы, известная личность, которую современники уважали не только за разнообразные таланты, но и за мудрость, честность, справедливость и бесстрашие. Еще при жизни его считали аулие – целителем, святым. Его благословения и предсказания всегда сбывались. Сейчас место его погребения – место паломничества тех, кто желает исцелиться, просто прикоснуться к святыне.

Туремурат Агибаев говорит, что это действительно происходит. Когда его мать болела, во сне увидела предка, тот велел ей идти к святыне, провести ночь на земле рядом с мазаром. Женщина последовала совету и избавилась от болезни…

Туремурат Каиржанович гордится своими предками, преклоняется перед ними. С детства, когда слушал рассказы взрослых, мечтал изучать историю. Мечта сбылась. А краеведение для него не просто увлечение, но и способ лучше узнать своих предков, проникнуться их величием.

Кравевед рассказывает, что мазар на могиле Шокая-би сооружен в 1995 году, к 220-летию со дня рождения. Показывает комнату для паломничества. В ней гнез­да ласточек. По преданиям, эти птицы селятся в святых местах.

Слушаю щебет и вспоминаю казахскую сказку о ласточке, которая спасла всех людей, вырвав язык у комара, который хотел сообщить змею о том, что люди – самые вкусные. Взамен лишилась кусочка хвоста, он с тех пор раздвоенный… Ласточки хорошо сочетаются со святыми местами – как в сказке, так и в жизни.

Колодец Омара

«Кел, балалар, оқылық!» – звонкий голос девушки, которая читает знакомое с детства каждому стихотворение, разносится по степи. Вокруг сжатое поле, прямо посредине оазис – колодец, беседка, деревянные лавки. Место, где может отдохнуть усталый путник. Место, куда приходят, чтобы поклониться великому предку.

Вокруг басовито гудят шмели, пьют нектар из цветов на клумбе. Скрипит ворот колодца, разматывается трос – мы набираем воду. Облагороженная территория вокруг – дело рук современников. Но колодец на этом месте с тех времен, как тут находилась стоянка Балгожи-би – деда Ибрая Алтынсарина. Мы на месте рождения великого педагога-просветителя.

В подставленные ладони льется студеная вода. Опускаю в пригоршню разгоряченное жарким степным ветром лицо. Замираю не только от мгновенного облегчения, которое дарит прохлада. Остро и трепетно пронизывает ощущение единения с прошлым, осознание, что более ста лет назад, возможно, именно на этом месте стоял известный педагог и также омывал лицо колодезной водой.

На плите написано, что здесь в 1841 году родился выдающийся педагог, ученый-этнограф Ибрай Алтынсарин. Он положил начало светскому обучению, открыл сеть школ для земляков – для казахского населения, для детей переселенцев. О его жизни рассказывают сразу два спикера – увлеченно, горячо, образно.

Директор Костанайского мемориального музея им. И. Алтынсарина в своем выступлении похож на актера на сцене. Эмоции, жесты, образность речи, горячая заинтересованность в том, чем делится – слушаю и думаю, что сам Алтынсарин наверняка бы оценил такой рассказ и был бы рад, что его труды принесли плоды: сегодня быть грамотным для нас – все равно что дышать. И в этом огромный вклад нашего знаменитого земляка.

– Он и в быту, и на работе, во всех сферах общественной жизни оставался демократом, человеколюбивым педагогом, – рассказывает второй спикер Калкаман Жакып, историк, крае­вед, профессор Костанайского регионального университета. – Я недавно писал про него статью, назвал ее «Алтынсарин – патриот-педагог». Намеренно это сделал, хотя обыч­но говорят педагог-патриот. Сейчас принято про мотивацию говорить. У него была одна мотивация – любить свой народ. С этой мотивацией он жил, работал, ушел из жизни.

Калкаман Жакып объясняет, почему место называется колодец Омара. Омар – один из шести сыновей Кошана, младшего сына Балгожи-би, дядя Ибрая, брат его отца Алтынсары.

– Мы пока не можем точно сказать, почему место называли его именем, – говорит краевед. – Возможно, он был хорошим хозяйственником, правой рукой Балгожи-би, или, может, в честь того, что он младший сын. Есть только гипотезы, но достоверно одно – это колодец внука Балгожи-бия.

…Обратный путь. Вечереет. Едем к мавзолею Алтынсарина, который расположен близ Костаная. Солнце устало опускается, заворачивается в розовую дымку меж небом и землей. Перебираю впечатления и понимаю, что всего не описать, выбираю самое интересное, то, что вызывало трепет и отклик.

Воспоминания о событиях дня дарят ощущение, что наши сердца – мое и родной с детства земли – бьются в унисон. Думаю о том, сколько сил стоило жителям моего края сохранить знания о великих предках и память о сакральных местах в самые непростые периоды истории страны. И еще думаю о том, что память отчего края, помноженная на память потомков, протягивает нить из прошлого в настоящее, дает возможность нам тянуть ее в будущее, чтобы сохранить уже для наших потомков истории великих батыров, биев и творцов казахской земли.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 апреля
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
Волевой импульс Токаева начал титанические сдвиги в политической трансформации Казахстана – эксперт
Рейдерство остается одним из самых опасных преступлений против бизнеса в Казахстане
В каком состоянии находится сельхозмашиностроение в Казахстане
Почему сомнительные компании привлекаются к масштабным инфраструктурным проектам в Казахстане?
Кто был в рядах уличных погромщиков в Алматы? Молодежь, у которой "каша" в голове
Платить за привозную воду со вкусом ржавчины приходится жителям села Келлеровка Северо-Казахстанской области
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
В новом Послании Токаев заложил идеи, меняющие жизнь казахстанского общества
Казахстанцы до сих пор не видят себя в роли управленцев собственной страной – экономист
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Деревянный особняк купца Юзефовича не только прекрасно сохранился, но и стал украшением Петропавловска
Проверка на дорогах
​​​​​​​Не до жиру, быть бы Диру?
​​​​​​​Все – в сад!
Довести до исполнения
12 апреля 2022
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
12 апреля 2022
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео
Эффективно использовать инструменты для сдерживания инфляции поручил Смаилов

Читайте также

Статьи
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Статьи
К детям – с чистым сердцем и разумом
Статьи
​​​​​​​Отжать по полной
Статьи
Проверка на дорогах
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021