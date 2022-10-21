Сердце матери

В регионе определили лучших юных художников, запечатлевших образ главной героини романа Шерхана Муртазы «Ай мен Айша».

Одноименный конкурс, посвященный 90-летию известного казахстанского писателя, среди местных школьников проводился впервые. С такой инициативой выступило руководство КГУ «Центр духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым».

– В нынешнем году вся страна отмечает юбилей Шерхана Муртазы. Мы просто не могли оставаться в стороне, и к дате захотелось организовать что-то новое и необычное, но связанное с именем матери. Сразу же вспомнился роман «Ай мен Айша», где показана тяжелая жизнь и социальное положение женщины в ауле в годы детства автора, – объяснила директор центра «Анаға тағзым» Эльмира Мырза-Гали.

На конкурс поступило около 150 работ, выполненных акварелью, гуашью, акрилом, маслом, цветными и прос­тыми карандашами и даже кофе. Конкурсантам была предоставлена полная свобода творчества, их не ограничивали в выборе материалов, технике исполнения, формате. Единственное условие – обязательно прочесть роман Шерхана Муртазы и, пере­осмыслив, пере­нести свои впечатления на бумагу, картон или холст.

В непростом творческом состязании приняли участие дети и молодежь в возрасте от 10 до 29 лет. Победители определялись в трех категориях. Претендовали они на 18 призовых мест в 15 номинациях.

У самых юных лучшей приз­нана работа Сабины Аяпберген, награду за первое место в средней группе получила Азель Исаханова. Наиболее высокий уровень мастерства в старшей возрастной категории проде­монстрировала Алтынай Елубай.

– Я рисую с пяти лет, но в конкурсе изобразительного искусства участвовала впервые, – призналась обладательница диплома второй степени Жайна Калан. – Навыки и любовь к творчеству привила мне мама, которая в свое время училась в художественной школе. Несмотря на то, что моими любимыми темами являются ночь, космос, закат и море, я все же решила попробовать изобразить композицию по сюжету книги. Тем более что произведение произвело на меня большое впечатление.

Школьницу поразила стойкость, решительность Айши, оставшейся без мужа с тремя детьми на руках.

– Думается, это хорошее начинание – конкурс объединил литературу и изобразительное искусство. Не секрет, что сегодня немногие интересуются творчеством писателей и поэтов, а такое состязание служит хорошим мотиватором к чтению. Хочется, чтобы в будущем были организованы подобные конкурсы и по произведениям других казахстанских мастеров пера, – говорит председатель жюри, член Союза художников Казахстана Айдархан Сихаев.

Что касается конкурсных работ, то живописец в первую очередь отметил их многообразие, а также интересные сюжеты и хорошее художественное восприятие ребят.

– В произведении Шерхана Муртазы отражены не только его детские и юношеские годы, а показана целая эпоха нашего народа. Читая страницу за страницей, будто переживаешь заново вместе с автором все происходившие в его жизни события. Это время голода и репрессий, под которые попал и его отец. В романе говорится о том, как сложно было воспитывать женщине, оставшейся без супруга, троих детей. Думается, юные художники превосходно справились со своей задачей, ощутив ту боль и трудности, что перенесла мать писателя, – заключила Эльмира Мырза-Гали.