В 2009-м в областном кардио­логическом центре в Талдыкоргане провели всего 70 коронарографий и 21 стентирование. А теперь в год здесь выполняют около трех тысяч коронарографий и полторы тысячи стентирований. И изменилась не только статистика.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

В регионе появилась возможность проводить сложнейшие операции на сердце, восстанавливать сердечный ритм с помощью современных устройств и применять технологии, которые прежде были доступны лишь в специализированных клиниках за пределами области. По сути, за полтора десятилетия кардиологией пройден путь от оказания ограниченного набора специализированных услуг до полноценной медицинской службы с собственной хирургической и высокотехнологичной практикой.

Отправной точкой стало решение Министерства здравоохранения в 2008 году о создании областных кардиологических центров. Тогда трудно было представить, насколько изменится объем работы врачей. В 2010-м, например, в нем выполнили две операции на открытом сердце и установили четыре электрокардиостимулятора. Сейчас число подобных вмешательств превышает 300 в год.

В центре лечат сложные нарушения сердечного ритма и тяжелую сердечную недостаточность. Пациентам имплантируют кардиовертеры-дефибрилляторы, устройства CRT-D, электрокардиостимуляторы. Освоены радиочастотная и крио­аблация – технологии, позволяю­щие воздействовать на участки сердечной ткани, вызывающие нарушения ритма.

Еще несколько лет назад такие возможности казались недостижимыми для регионального здравоохранения. Теперь в областном центре выполняют около 20 видов высокотехнологичной медицинской помощи. Если в 2022-м проведено 185 подобных вмешательств, то на 2026-й запланировано 535.

Особого внимания заслуживает внедрение технологий TAVI и MitraClip, применяемых при заболеваниях клапанов сердца. А в нынешнем году врачи центра впервые выполнили имплантацию системы LVAD – устройства механической поддержки кровообращения. Оно помогает поддерживать работу сердца у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, когда собственный насосный ресурс организма серьезно ограничен.

Однако, чем больше возможностей появляется у врачей, тем очевиднее становится роль профилактики. Сердечно-сосудистые заболевания коварны тем, что человек порой долго не придает значения повышенному давлению, одышке, дискомфорту в груди и другим тревожным сигналам. Между тем своевременное обследование и правильно подобранное лечение способны предотвратить тяжелые последствия.

– Наша задача – не только лечить уже возникшее заболевание, но и предупреждать инфаркт миокарда, инсульт и другие осложнения, – говорит заместитель директора по лечебной части кардиологического центра Аскар Шормаков. – Насколько своевременно удается обнаруживать такие заболевания, показывают результаты скрининговых обследований. За первое полугодие 2026 года пройти их должны были 71 448 жителей области. В итоге обследованы 41 679 человек.

У 2 815 человек обнаружили заболевания системы кровообращения. Годом ранее за аналогичный период было выявлено 1 999 случаев. Особенно заметна динамика по ишемической болезни сердца – со 190 до 361.

На первый взгляд рост выявленных заболеваний может показаться тревожным сигналом. Однако он говорит и о том, что медики стали активнее находить пациентов, которым прежде диагноз мог быть не установлен. Чем раньше обнаружена болезнь, тем больше возможностей держать ее под контролем.

Впрочем, есть и очевидная проблема: почти 30 тысяч граж­дан из числа подлежавших скринингу за указанный период обследование не прошли. Это означает, что недостаточно открыть кабинеты и пригласить людей на осмотр – важно добиться, чтобы человек сам понимал, зачем ему проверять давление, сдавать анализы и регулярно посещать врача, даже если ничего не болит.

Отдельная группа – пациенты, перенесшие инфаркт. После выписки из стационара лечение не заканчивается. Требуется постоян­ное наблюдение, конт­роль состояния, выполнение врачебных рекомендаций. Не менее важно, чтобы при остром коронарном синдроме человек как можно быстрее попадал в специализированное учреждение. В таких ситуациях время действительно может решить исход.

Сегодня у кардиологов области Жетысу есть оборудование, технологии и опыт, позволяющие бороться с заболеваниями сердца на совершенно другом уровне, чем 15 лет назад. Но даже самая совершенная операция не заменит своевременного обращения к врачу, а дорогостоящее лечение не отменит необходимости следить за собственным здоровьем. Главный резерв не только в новых технологиях, но и в том, чтобы научиться обнаруживать угрозу задолго до того, как она потребует вмешательства хирургов.