​Сердце подвластно докторам

Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Новое оборудование стоимостью 400 млн тенге было приобретено около месяца назад за счет областного бюджета. По словам заместителя главврача по лечебной работе Восточно-Казахстанской областной больницы Толегена Жигитаева, это лаборатория с системой бесперебойного питания и сложными программами, в том числе 3D-моделирования, выбора рентген-нагрузки, архивирования, объемных срезов, как в компьютерной томографии.

– Новый ангиограф передан нам вместо устаревшего, – пояснил медик. – Он дает визуализацию мелких сосудов и позволяет исследовать не только область сердца, но и периферийных сосудов, например, сосудов конечностей. Это второй такой аппарат в республике.

Ангиографическую лабораторию специаль­но разместили на первом этаже больницы рядом с приемным покоем, чтобы не терять ни секунды. Врачу достаточно нескольких минут, чтобы получить полную картину состояния сосудов и принять решение о дальнейшем лечении. Многим пациентам сразу проводят стентирование, и через день-другой, по словам врачей, они уже на ногах.

– С новым ангиографом у нас расширились возможности для манипуляции на сосудах, – отметил Толеген Хайруллаевич. – Аппарат просто незаменим для нашего отделения эндоваскулярной хирургии, где выполняются процедуры на сосудах всех областей – сердца, шеи, головного мозга, конечностей, почек… Он незаменим для кардиохирургов, которые чуть ли не единственные в республике выполняют операции на работающем сердце, без аппарата искусственного крово­обращения. Эти процедуры технически более сложные, но дают максимально быструю реабилитацию пациента. Все вмешательства, как правило, малоинвазивные, то есть через небольшой прокол, и результат во многом зависит от точной картины состояния артерий и вен.

По словам замруководителя облбольницы, с прошлого года кардиохирурги освоили имплантацию и пластику митрального клапана – технологии, которые прежде применялись только в центральных республиканских кардио­центрах. Благодаря таким новациям и постоянному обучению специалистов только за последние три года смертность от болезней системы кровообращения в регионе сократилась на 46%. Причем среди людей трудоспособного возрас­та – от 39 лет до 70. Кроме того, на базе отделения сосудистой хирургии в медучреж­дении внедрили технологию лазерного лечения сосудов.

Облбольница Восточного Казахстана – единственная в республике, где на базе одного медучреждения действуют сразу два сосудистых центра – кардиологический и инсультный. А всего в этом медучреждении оказывают помощь по 12 профилям. По словам заместителя главврача, такое сочетание уникально и дает дополнительные возможности для диагностики, консультации и лечения. 

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