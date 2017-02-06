​Сердце подвластно докторам

Новое оборудование стоимостью 400 млн тенге было приобретено около месяца назад за счет областного бюджета. По словам заместителя главврача по лечебной работе Восточно-Казахстанской областной больницы Толегена Жигитаева, это лаборатория с системой бесперебойного питания и сложными программами, в том числе 3D-моделирования, выбора рентген-нагрузки, архивирования, объемных срезов, как в компьютерной томографии.
– Новый ангиограф передан нам вместо устаревшего, – пояснил медик. – Он дает визуализацию мелких сосудов и позволяет исследовать не только область сердца, но и периферийных сосудов, например, сосудов конечностей. Это второй такой аппарат в республике.
Ангиографическую лабораторию специально разместили на первом этаже больницы рядом с приемным покоем, чтобы не терять ни секунды. Врачу достаточно нескольких минут, чтобы получить полную картину состояния сосудов и принять решение о дальнейшем лечении. Многим пациентам сразу проводят стентирование, и через день-другой, по словам врачей, они уже на ногах.
– С новым ангиографом у нас расширились возможности для манипуляции на сосудах, – отметил Толеген Хайруллаевич. – Аппарат просто незаменим для нашего отделения эндоваскулярной хирургии, где выполняются процедуры на сосудах всех областей – сердца, шеи, головного мозга, конечностей, почек… Он незаменим для кардиохирургов, которые чуть ли не единственные в республике выполняют операции на работающем сердце, без аппарата искусственного кровообращения. Эти процедуры технически более сложные, но дают максимально быструю реабилитацию пациента. Все вмешательства, как правило, малоинвазивные, то есть через небольшой прокол, и результат во многом зависит от точной картины состояния артерий и вен.
По словам замруководителя облбольницы, с прошлого года кардиохирурги освоили имплантацию и пластику митрального клапана – технологии, которые прежде применялись только в центральных республиканских кардиоцентрах. Благодаря таким новациям и постоянному обучению специалистов только за последние три года смертность от болезней системы кровообращения в регионе сократилась на 46%. Причем среди людей трудоспособного возраста – от 39 лет до 70. Кроме того, на базе отделения сосудистой хирургии в медучреждении внедрили технологию лазерного лечения сосудов.
Облбольница Восточного Казахстана – единственная в республике, где на базе одного медучреждения действуют сразу два сосудистых центра – кардиологический и инсультный. А всего в этом медучреждении оказывают помощь по 12 профилям. По словам заместителя главврача, такое сочетание уникально и дает дополнительные возможности для диагностики, консультации и лечения.