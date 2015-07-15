«Сердце» стучит бесперебойно 511 Ирина ВИШНИЧЕНКО, Костанай

Рабочее место Купцовой человеку, далекому от точных наук и железной дороги, явно напомнит библиотечный фонд. Бесконечные стеллажи, но вместо книг – сигнальные реле. Здесь слышны переменные щелчки, гул работы аппаратуры, словно стук сердца этого участка железной дороги, – релейной станции Железорудная.

– Может, и сердце, почему нет, – отмечает электромеханик устройств сигнализации, централизации и блокировки Елена Купцова. – Ведь бесперебойная работа автоматики гарантирует управление стрелками и светофорами. Наши устройства обеспечивают своевременное движение грузов и пассажиров.

На станции – централизованное управление: дежурный нажимает всего две кнопки – «начало» и «конец» маршрута. Автоматически переводятся стрелки, проверяется свободность изолированных участков. Все делает аппаратура, а наша собеседница следит за ней.

Электромеханик Купцова на железной дороге работает 32 года. Сразу после школы вы­училась и – сюда. Иначе, смеется, и быть не могло, ведь и дед, и отец Елены работали дежурными по станции, брат сейчас трудится электромехаником СЦБ на этой же станции. Одним словом, династия.

Елена Купцова является активным рационализатором. Одна из целей рационализации – повышение безопасности движения поездов и снижение трудоемкости.

– Как приходят идеи? – спрашиваю у Елены.

– А было так, что в момент, когда на соседний путь приходил состав, лампочка на табло гас­ла. Чтобы она загорелась вновь, дежурный по станции должен был нажимать кнопку. Если забыл, сигнал не открывался, что впоследствии могло привес­ти к задержке поезда. Вот тут мы и задумались, ведь тратится бесценное время и внимание. И разработали алгоритм действий автоматики так, чтобы при приеме на соседний путь лампочка не гасла. Наша станция очень загружена, и время тут на вес золота. Рационализаторская идея была принята, и теперь лампочка горит, если на соседний путь заходит состав. Маленькая, но все же загвоздка, снята с повестки дня работы станции.

Помимо этого предложения от бригады, где работает Купцова, на рассмотрение поступали и другие рационализаторские разработки. Например, по обратному тяговому току: перераспределение нагрузки с отдельных приборов равномерно по станции. Это избавит от перегрузки одного из путей.

– Я считаю, задача упрощать и совершенствовать – постоянная на железной дороге. Тут не пройдет «выучился, диплом предъявил и работай». Это сфера, которая постоянно совершенствуется. И мы, сотрудники, должны развиваться, – считает Е. Купцова. – Я вот взяла и сама, от руки, для удобства схему разводки питания нарисовала. Чтобы и мне удобней было, и новому человеку на станции было понятно, как питание по всей релейке расходится. В момент неисправности это позволяет оперативно провести расследование и устранить нестабильную работу устройств до возникновения отказа. В целом сегодня на работе чувствуется постоянный прогресс. Контакт­ная аппаратура переходит на бесконтактную, более удобную, легкую, современную. Что там говорить, раньше нагрев приборов свечкой измеряли, а сейчас специальным бесконтактным прибором. Растем!



