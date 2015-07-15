«Сердце» стучит бесперебойно

511
Ирина ВИШНИЧЕНКО, Костанай
Рабочее место Купцовой человеку, далекому от точных наук и железной дороги, явно напомнит библиотечный фонд. Бесконечные стеллажи, но вместо книг – сигнальные реле. Здесь слышны переменные щелчки, гул работы аппаратуры, словно стук сердца этого участка железной дороги, – релейной станции Железорудная.
– Может, и сердце, почему нет, – отмечает электромеханик устройств сигнализации, централизации и блокировки Елена Купцова. – Ведь бесперебойная работа автоматики гарантирует управление стрелками и светофорами. Наши устройства обеспечивают своевременное движение грузов и пассажиров.
На станции – централизованное управление: дежурный нажимает всего две кнопки – «начало» и «конец» маршрута. Автоматически переводятся стрелки, проверяется свободность изолированных участков. Все делает аппаратура, а наша собеседница следит за ней.
Электромеханик Купцова на железной дороге работает 32 года. Сразу после школы вы­училась и – сюда. Иначе, смеется, и быть не могло, ведь и дед, и отец Елены работали дежурными по станции, брат сейчас трудится электромехаником СЦБ на этой же станции. Одним словом, династия.
Елена Купцова является активным рационализатором. Одна из целей рационализации – повышение безопасности движения поездов и снижение трудоемкости.
– Как приходят идеи? – спрашиваю у Елены.
– А было так, что в момент, когда на соседний путь приходил состав, лампочка на табло гас­ла. Чтобы она загорелась вновь, дежурный по станции должен был нажимать кнопку. Если забыл, сигнал не открывался, что впоследствии могло привес­ти к задержке поезда. Вот тут мы и задумались, ведь тратится бесценное время и внимание. И разработали алгоритм действий автоматики так, чтобы при приеме на соседний путь лампочка не гасла. Наша станция очень загружена, и время тут на вес золота. Рационализаторская идея была принята, и теперь лампочка горит, если на соседний путь заходит состав. Маленькая, но все же загвоздка, снята с повестки дня работы станции.
Помимо этого предложения от бригады, где работает Купцова, на рассмотрение поступали и другие рационализаторские разработки. Например, по обратному тяговому току: перераспределение нагрузки с отдельных приборов равномерно по станции. Это избавит от перегрузки одного из путей.
– Я считаю, задача упрощать и совершенствовать – постоянная на железной дороге. Тут не пройдет «выучился, диплом предъявил и работай». Это сфера, которая постоянно совершенствуется. И мы, сотрудники, должны развиваться, – считает Е. Купцова. – Я вот взяла и сама, от руки, для удобства схему разводки питания нарисовала. Чтобы и мне удобней было, и новому человеку на станции было понятно, как питание по всей релейке расходится. В момент неисправности это позволяет оперативно провести расследование и устранить нестабильную работу устройств до возникновения отказа. В целом сегодня на работе чувствуется постоянный прогресс. Контакт­ная аппаратура переходит на бесконтактную, более удобную, легкую, современную. Что там говорить, раньше нагрев приборов свечкой измеряли, а сейчас специальным бесконтактным прибором. Растем!

Популярное

Все
Проект обновленного генплана Алматы представили депутатам Мажилиса
Резкое похолодание ожидается в Астане
Немка стала первым человеком с параличом, слетавшим в космос
«Япония придает особое значение отношениям с Казахстаном»: эксперт – о визите Токаева
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Руками к надежде
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Исполнение поручений Президента: итоги развития отрасли энергетики за 2025 год
Допинг-скандал с участием Алимханулы: в КФПБ сделали заявление
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Акмолинский боец стал чемпионом мира по боксу
Город, который благоухает лавандой
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Узбекский экономист сравнил промышленное производство Казахстана и Узбекистана
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]