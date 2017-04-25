​Сердцевина успеха нации

Изложенная в статье концепция модернизации общественного сознания еще раз доказывает: НурсултанНазарбаев – незаурядная личность, обладающая не только энциклопедическими знаниями, но и непревзойденной мудростью, интуицией.

Президент убежден, что будущее нашей республики зависит от воспитания новых поколений с сознанием, основанным на духовности, знающих непростую, героическую историю своей страны, которая с честью прошла все испытания. Сейчас в Казахстане происходят эволюционные преобразования. Духовная модернизация общества позволит ему быть достойным представителем сообщества высокоразвитых государств мира.

Очень важно, что статья содержит конкретные задачи, определяющие повестку на ближайшие годы. В ней обозначены реальные проекты, которые обязательно будут выполнены, так как имеют реальную основу. Это касается в том числе и сферы образования.

Наша система образования уже сейчас повседневно ощущает, что Казахстан находится «в числе самых передовых стран мира по доле бюджетных расходов на образование». По поручению Президента за короткое время произошла модернизация системы повышения квалификации, создано АО «Национальный центр повышения квалификации». Улучшилась материальная база, повысился научный уровень, преподаватели изу­чили мировой опыт, успешно применяют его, сочетая с отечественной гуманистической педагогикой.

Уже сегодня мы в филиа­ле проводим курсы повышения квалификации для учителей, которые будут вести предметы на анг­лийском языке.

Уверена, что с новыми задачами, обозначенными в статье, мы справимся. Программа «Духовные святыни Казахстана» позволит педагогическому сообществу поднять на новый уровень патриотическое воспитание подрастающего поколения, понимание им главной ценности Казахстана – независимости.

Мы полны оптимизма, так как уверены: будущее поколение осознает главное – для его прекрас­ной жизни многое сделали современники. И оно должно дорожить этим как истинно патриотическое поколение – Единая Нация сильных и ответственных людей.