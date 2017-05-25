​«Серебро» для Шымкента

В итальянском городе Тоди прошел международный турнир по стендовой стрельбе, в котором участвовали более 350 охотников за «летающими тарелочками» из 25 стран. Серебряную медаль на траншейном стенде выиграл мастер спорта международного класса из Шымкента Виктор Хасянов, уступивший победителю – италь­янцу Пелиело Джовани всего два очка. На вторую ступеньку пьедестала почета в том же трапе поднялась и землячка Хасянова – мастер спорта международного класса Мария Дмитриенко.