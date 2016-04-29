И три эти команды, естественно, получили от соревнований, проходивших во Дворце спорта им. Балуана Шолака, наибольшее удовлетворение. Есть подозрение, что в некоторой степени довольными уехали из Алматы еще две дружины, хотя они и замкнули итоговую турнирную таблицу розыгрыша. Довольными потому, что им в Алматы так и не довелось встретиться с мощной, техничной, быстрой и результативной командой Ирана, громившей всех, кто вставал на ее пути.

Чемпионы студенческой Азии по пути к золотым наградам расправились с соперниками из Кыргызстана – 19:1, Туркменистана – 6:1, второй командой Казахстана – 7:1, спортсменами из Таджикистана – 10:2 и в финальном поединке нанесли поражение первой сборной Казахстана – 12:0.

Глядя на такую статистику и, главное, наблюдая за весьма профессиональной игрой студентов из Ирана, вполне естественным кажется нежелание соперников хоть на какой-то стадии турнира встречаться с заведомым фаворитом, который у тебя не просто выиграет, а буквально разнесет в пух и прах. В Алма­ты в этом плане повезло участникам состязаний из Китая и Монголии, которые после окончания чемпионата не мучаются вопросом: «А как называется тот вид спорта, в который мы играли в Казахстане? Ну у иранцев это был точно футзал, причем достойный, а на что похожа наша игра?».

В общем, Китай и Монголия, хотя и заняли два последних места, все же не были биты иранцами, как остальные команды, а потому могут не терзаться вопросом, в какую игру они играли. Их самолюбие на студенческом чемпионате не было уязвлено.

Несмотря на поражение в решающем матче можно поздравить первую сборную студентов Казахстана с заслуженными серебряными наградами. После драки кулаками махать не рекомендуется, но вдогонку событиям можно сказать, что наши ребята, во-первых, предстали не совсем сыгранным коллективом, что и не удивительно. Во-вторых, очень много брака допускали в игре на своей половине площадки, по сути, «привезя» половину мячей в свои ворота после некачественных передач и неумелых обводок соперника.

В матче за «бронзу» вторая сборная Казахстана, составленная на базе команды Казахстанского инженерно-педагогического университета дружбы народов (Шымкент), нанесла поражение студентам Таджикистана – 7:4. На последующих местах расположились футзалисты Турк­менистана, Кыргызстана, Китая и Монголии. Лучшим бомбардиром турнира стал Али Ибрагим из Ирана, забивший в ворота соперников 11 мячей.