​«Серебро» и «бронза» остались дома

541
Юрий ЛИФИНЦЕВ

И три эти команды, естественно, получили от соревнований, проходивших во Дворце спорта им. Балуана Шолака, наибольшее удовлетворение. Есть подозрение, что в некоторой степени довольными уехали из Алматы еще две дружины, хотя они и замкнули итоговую турнирную таблицу розыгрыша. Довольными потому, что им в Алматы так и не довелось встретиться с мощной, техничной, быстрой и результативной командой Ирана, громившей всех, кто вставал на ее пути.

Чемпионы студенческой Азии по пути к золотым наградам расправились с соперниками из Кыргызстана – 19:1, Туркменистана – 6:1, второй командой Казахстана – 7:1, спортсменами из Таджикистана – 10:2 и в финальном поединке нанесли поражение первой сборной Казахстана – 12:0.

Глядя на такую статистику и, главное, наблюдая за весьма профессиональной игрой студентов из Ирана, вполне естественным кажется нежелание соперников хоть на какой-то стадии турнира встречаться с заведомым фаворитом, который у тебя не просто выиграет, а буквально разнесет в пух и прах. В Алма­ты в этом плане повезло участникам состязаний из Китая и Монголии, которые после окончания чемпионата не мучаются вопросом: «А как называется тот вид спорта, в который мы играли в Казахстане? Ну у иранцев это был точно футзал, причем достойный, а на что похожа наша игра?».

В общем, Китай и Монголия, хотя и заняли два последних места, все же не были биты иранцами, как остальные команды, а потому могут не терзаться вопросом, в какую игру они играли. Их самолюбие на студенческом чемпионате не было уязвлено.

Несмотря на поражение в решающем матче можно поздравить первую сборную студентов Казахстана с заслуженными серебряными наградами. После драки кулаками махать не рекомендуется, но вдогонку событиям можно сказать, что наши ребята, во-первых, предстали не совсем сыгранным коллективом, что и не удивительно. Во-вторых, очень много брака допускали в игре на своей половине площадки, по сути, «привезя» половину мячей в свои ворота после некачественных передач и неумелых обводок соперника.

В матче за «бронзу» вторая сборная Казахстана, составленная на базе команды Казахстанского инженерно-педагогического университета дружбы народов (Шымкент), нанесла поражение студентам Таджикистана – 7:4. На последующих местах расположились футзалисты Турк­менистана, Кыргызстана, Китая и Монголии. Лучшим бомбардиром турнира стал Али Ибрагим из Ирана, забивший в ворота соперников 11 мячей.

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Креативный импульс для экономики
Высокая оценка курса реформ
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
От водородной энергетики до умных сетей
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Сформирован проект повестки
В заказчиках недостатка нет
От стихийной торговли – к уличным стандартам
В районе открылись новые ФАПы
Урожай зависит от семян
В реку слили кислоту?
Финансовый ликбез для школьников
Пусть зеленым будет город!
Тұсау кесу от Александра Бублика
Ау, отечественный инвестор!
Сказка на новый лад
Снег Алматы привычнее песков Неома
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]