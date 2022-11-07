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​​​​​​​«Серебро» из Солт-Лейк-Сити

Дмитрий Норкин

Копилка сборной Казахстана по шорт-треку пополнилась очередной наградой с этапов Кубка мира.

На втором этапе Кубка мира, прошедшем в американском Солт-Лейк-Сити, отличился лидер нашей сборной Абзал Ажгалиев, завоевавший медаль на дистанции 500 метров.

В финал главного забега участник трех зимних олимпиад, а также знаменосец национальной команды Казахстана пробился с последнего, пятого места и здесь уже применил абсолютно выверенную тактику. Как известно, на столь короткой дистанции соперники идут очень плотно друг к другу, часто толкаются, торопятся и совершают ошибки. Абзал очень чис­то прошел дистанцию, никого не ударив и не сбив, а главное, завоевав серебряную награду. Его обошел лишь канадец Максим Лаун, а вот «бронзу» выиграл Ли Джун-Со из Южной Кореи.

Здесь же, но уже на дистанции 1 500 метров, пятым к финишу пришел и другой казахстанец – Нуртлек Кажгали. Напомним также, что совсем недавно – на первом этапе Кубка мира в канадском Монреале – наша сборная завоевала серебряные награды в мужской эстафете на дистанции 5 000 метров.

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