​«Серебро» под занавес

В последний день этапа Мирового Гран-при по дзюдо в Ташкенте копилка сборной Казахстана пополнилась четвертой на этих соревнованиях медалью. Ее в весовой категории свыше 78 кг получила Гульжан Исанова. В финальном поединке она встречалась со спортсменкой из Словении Аннамари Веленсек. Результативных атак соперницы, увы, не показали, и наша дзюдоистка, получив 3 предупреждения (у Веленсек – 2), довольствовалась серебряной медалью.

В неофициальном командном зачете сборная Казахстана финишировала на пятом месте. В ее активе 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые награды.