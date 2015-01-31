Свежий выпуск Серебряная открытка Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Миниатюра выпущена в серии «Монета-подарок». Она вышла в обращение 28 января. Ее особенность – применение тампографической печати на реверсе. Это первая монета из серии, где изделия выполнены в виде открытки. Чеканы данной серии предполагается выпускать к памятным датам, торжествам и международным праздникам.

Нумизматов могут также заинтересовать выпущенные Национальным банком серебряные монеты «Баскетбол. Олимпийские игры-2016», Amir Timur из серии «Великие полководцы», биколорная (составная) монета «Буран» из серии «Космос». А поклонников киноискусства порадует серебряная монета «Шәкен Айманов», посвященная 100-летию со дня его рождения.



