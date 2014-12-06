Серебряное блюдо работы Пикассо похищено с ярмарки в США
С проходящей в американском городе Майами (штат Флорида) ярмарки искусств похищено серебряное блюдо работы Пабло Пикассо стоимостью $85 тыс., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Работу Пикассо выставляла в Майами известная амстердамская "Галерея Лесли Смит". "Я всю жизнь участвую в ярмарках искусств, но никогда раньше у меня ничего не крали", – заявил ее директор Дэвид Смит.
В полиции Майами сообщили, что приступили к расследованию кражи, однако свидетелей преступления пока найти не удалось. Камер видеонаблюдения рядом с похищенным экспонатом не было. Блюдо уже занесено в базу данных организации "Реестр утерянных произведений искусства".
Отмечается, что кроме блюда из павильона ничего похищено не было, хотя там выставлялись и более дорогие предметы, в том числе керамическое произведение Пикассо стоимостью $365 тыс.
В эти дни в Майами проходит одна из самых престижных мировых ярмарок современного искусства "Арт-Базель", на которую съехались сотни галерей со всех концов света. Параллельно с ней в городе организованы десятки менее масштабных выставок, в том числе та, в которой участвует "Галерея Лесли Смит".