Экономика
Серебряные с позолотой монеты "Подкова" выпустил Нацбанк РК
Ксения Воронина
Памятные серебряные монеты "Подкова" из серии "Магические символы" номиналом 100 тенге выпустил Национальный банк РК, передает Kazpravda.kz

"Монеты имеют сложную форму, по контуру напоминающую подкову. Всем известно, что подкова – древний и самый известный талисман, приносящий в дом удачу, успех, богатство. Причем это поверье широко распространено в разных странах мира. Считается, что в качестве амулета на счастье концы подковы должны быть вверху, чтобы счастье, которое придет, "не вылилось", – говорится в сообщении Нацбанка РК.

На лицевой стороне монеты в центральной части расположены надпись "100 ТЕҢГЕ", обозначающая номинал монеты, и надпись "Ag 925 31.1 g", обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. Они обрамлены национальным орнаментом, надписями "ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ" на государственном языке, "NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN" на английском языке и бусовым ободком. В верхней части монеты, на концах стилизованной подковы, размещены логотип Национального Банка Республики Казахстан и товарный знак Казахстанского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено позолоченное изображение подковы, в центре которой размещена спираль в обрамлении надписей "FOR LUCK" на английском языке, "ІСКЕ СӘТ" на государственном языке и "НА СЧАСТЬЕ" на русском языке. 

"Монета изготовлена из серебра 925 пробы, ее масса – 31,1 гр, диаметр описанной окружности – 38,61 мм, качество изготовления – "proof", максимальный тираж - 6 тыс штук", – уточняется в описании.

Данные монеты изготовлены в соответствии с Соглашением о выпуске и продаже монет между Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "SKARBIEC KORONNY SA" и Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан".

По Соглашению часть изготовляемых монет – 3 тыс. штук резервируется Национальным Банком для их реализации по коллекционной стоимости на внутреннем рынке Казахстана.

Памятные серебряные монеты "proof" качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка РК на государственном, русском и английском языках.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Нацбанка, а также через Интернет-магазин на сайте НБ РК www.nationalbank.kz во вкладке "Национальная валюта". В Алматы по адресу: ул. Панфилова, 98. Телефон для справок: + 7 (727) 273-83-98.

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