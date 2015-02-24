Серебряный эдельвейс Свежий выпуск 623 Юрий МАКАРОВ

В гости к казахстанцам приехали горнолыжники из Армении, Грузии, Кыргызстана, Украины, Узбекистана и Франции. В течение нескольких дней они разыграют медали в слаломе, слаломе-гиганте, супергиганте и суперкомбинации. Конечно же, хозяева снежных трасс выставили наибольшее количество спортсменов во главе с чемпионом 7-х зимних Азиатских игр и участником Олимпийских игр в Сочи Игорем Закурдаевым.

В воскресенье состоялись пресс-конференция и церемония торжественного открытия этих популярных состязаний, ведущих отсчет с 1961 года.