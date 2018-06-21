Серебряный эпос

Чистый металл

В музейных документах коллекция по-научному сухо обозначена как «156 единиц хранения, датируемых концом XIX – началом ХХ веков». Но достаточно взглянуть на украшения из металла и самоцветов, и становится ясно: за «единицами хранения» кроется целый эпос о любви и жизни казахских женщин.

Как рассказала специалист – историк музея Альфия Бакбаева, браслеты, серьги, перстни, изготовленные зергерами Восточного Казахстана, отличает особый стиль. Как правило, они выглядят скромно, имеют лаконичный ритмичный орнамент, сдержанный узор, спокойную гамму. Однако на деле такой эффект простоты мог быть достигнут только за счет высочайшего уровня мастерства, настоящей художественности изделия. В отличие от других регионов, где женщины носили много золота, на Востоке главным металлом было серебро. Его завозили в ямбах (слитках) из Китая, в большом количестве брали в виде царских серебряных монет.

– Сохранился ряд заметок путешественников, где они описывали удивительное, с их точки зрения, применение монет, – дала комментарий историк. – Например, немецкий исследователь Рихард Карутц в 1911 году писал: «Серебряный рубль отправляется скорее в косы женщины, чем в сундук; скорее в плавильник странствующего ювелира, делающего из него кольца, чем в кошель мужчины». Еще раньше чиновник из Семипалатинска Георгий Сопетов оставил наблюдение, что серебряные монеты в Степи использовались не как средство расчета, а как украшение.

Для музея каждое изделие из коллекции, бережно собираемой в течение многих лет, бесценно. Шедевром здесь считают тумаршу – серьгу в виде двух скрепленных треугольничков. Обе части украшены вставками из драгоценных и полудрагоценных камней, посредине – гагат. К нижним граням прикреплены 13 ажурных подвесок с горным хрусталем и бирюзой. Тумаршу передала жительница села Чимкуры Уланского района, которой в свою очередь серьга перешла по наследству по женской линии.

Можно на минуту закрыть глаза и представить, как все могло быть. Ковыльные просторы, бездонное небо. В небольшой кузнице зергер кладет на наковаленку слиток серебра, который ему принес взволнованный джигит. Парню нужен такой подарок, чтобы его невеста сразу поняла, как сильно он ее любит.

У живших на земле Восточного Казахстана найманов серебро называли чистым металлом. В нем видели защиту от болезней. Считалось, если у женщины появлялись болезни, а серебро темнеет, значит, оно забирает недуг, очищает. Горному хрусталю приписывали свойство приносить благо, бирюзе – способность дарить счастье, благоденствие, долголетие. А гагат должен был уберечь от порчи и всех природных бедствий.

И вот мастер неспешно продумывает рисунок, раскладывает камни. В день свадьбы жених украсит этой тумаршой саукеле невесты, а после тоя красавица наденет ее как заколку на волосы...

– Украшения делали разными в зависимости от возраста будущей хозяйки, – пояснила Альфия Бакбаева. – Первые серьги дарили в раннем детстве, в 13 лет надевали более сложные, в виде полумесяца, солнца или шаровидные. В 15–16 лет девушку сватали, и жених шил саукеле. Чем больше на головном уборе драгоценных камней – изумрудов, жемчуга, халцедона, бирюзы, тем состоятельней жених. Богато украшенный саукеле подчеркивал статус молодоженов. У нас в экспозиции представлен саукеле с серьгой. Праздничные серьги молодая женщина носила до рождения первого ребенка. Затем украшения складывали в сундук, чтобы передать по наследству. В 30–35 лет найманки вставляли в уши массивные, но простые украшения, без камней. А когда наступал преклонный возраст и на голову повязывали кимешек, большие серебряные серьги также отправлялись на хранение в сундук. Похожая история с браслетами: тоненькие предназначались для девочек, толстые широкие носили женщины, которым было за 40.

Из глубины веков

В коллекции музея нет двух одинаковых изделий. Каждое является авторской работой мастера-ювелира и несет частичку его души. По словам специалистов, судя по археологическим находкам, датируемым огромным отрезком от XVIII века до н. э. до XII века н. э., на территории Восточного Казахстана с древних времен особое место отводилось серьгам. Всего в 23 могильниках найдено 82 серьги, отражающие эволюцию ювелирного мастерства.

– Если в могильниках бронзового века находили простые с-образные серьги, то в период средневековья в дизайне появляется динамичность, мифологические мотивы, – рассказала сотрудник музея. – Вместе с тем зергеры явно придерживались традиций, заложенных еще в древности. Это видно в мифологических мотивах, в орнаменте, в деталях рисунка и способах обработки металла. Саки умели и любили делать украшения с инкрустацией из камней, и эта традиция прослеживается в работах восточноказахстанских зергеров XIX – начала ХХ веков. То есть корни художественной обработки идут с древности.

В музее есть дневниковые записи путешественников дореволюционного времени, пораженных красотой серег и колец казахских женщин. «Удивительны жемчужные серьги, вершков четырех длины, с застежками из бледно-розовых камней и массивными кистями на концах», – писал в 1914 году исследователь Давид Львович. «Серебряное мас­терство доведено у казахов почти до совершенства и совершенно самобытным путем», – отмечал автор других заметок Георгий Сопетов. От самих жителей восточноказахстанских аулов сотрудники музея не раз слышали, что серьги для женщин – самый древний оберег и самое желанное украшение.

Любопытно, но расцвету ювелирного искусства в Восточном Казахстане способствовали чисто житейские соображения. Населению было выгоднее заказывать украшения зергеру, чем покупать у купцов. Последние требовали немедленную плату деньгами, а мастеру можно было заплатить продуктами в любое удобное время. Как отметила историк, заказы обходились недорого, так как ювелиру давали ямбовое серебро или спе­циально собираемые монеты. Спрос на украшения был огромным. Каждой женщине полагалось иметь обереги от сглаза, амулеты с различными пожеланиями, просто украшения. При этом большое значение имели форма и декор. Мужчины с заботой и уважением относились к желаниям жен и дочерей.

– В свое время каждый из экспонатов, вошедших в музейную коллекцию, имел магический смысл, создавал в семье настроение, – зак­лючила Альфия Бакбаева. – Серьги, перстни, браслеты передавали по наследству из поколения в поколение. Сегодня это артефакты за музейным стеклом. Сейчас мы обрабатываем всю информацию, готовим к выпуску каталог. Старинные экспонаты помогают понять культуру предков, сохранить наше наследие, духовные корни.