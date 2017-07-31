​Серебряный финиш

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В предварительных соревнованиях баскетболистки Казахстана, одержав победы над дружинами из Ливана, Сингапура и Фиджи, заняли первое место в своей группе и, минуя четвертьфинальную стадию, сразу вышли в полуфинал. На этой турнирной отметке наши спортсменки обыграли команду Узбекистана – 77:51, а хозяйки площадки взяли верх над соперницами из Ливана – 79:69.

В матче за первое место сборная Индии, сделав на один точный бросок больше, чем команда Казах­стана, выиграла встречу (75:73) и почетный трофей азиатского бас­кетбола. Наши землячки заняли второе место. В составе сборной РК играли спортсменки из Астаны, Павлодара и Кокшетау.

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