Сборная Казахстана завершила первый этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2026⁄2027 в Пекине с одной наградой. Медаль команде принесла Кристина Шумекова, завоевавшая серебро на дистанции 1 000 м в сильнейшем дивизионе А с результатом 1 минута 15,65 секунды. В дивизионе B она стала шестой на 3 000 м и девятой на полуторке.

Близки к лидерам наши конькобежцы были и в командных дисциплинах. Женская сборная (Мария Деген, Кристина и Алина Шумековы) заняла седьмое место в дивизионе А в гонке преследования, а Алина Шумекова финишировала девятой в масс-старте на выбывание. В элитном дивизионе на дистанции 500 м Кристина Силаева стала 11-й, а Евгений Кошкин – 13-м. Следующий этап Кубка мира примет Обихиро (Япония) с 20 по 22 ноября.