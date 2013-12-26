Серебряный «Парыз» Карачаганака

Особый статус торжественной церемонии подчеркивало участие в ней Президента Республики Казах­стан Нурсултана Назарбаева, Премьер-Министра Серика Ахметова, членов правительства и других официальных лиц. Серебряный «Парыз» КПО получила за реализацию социального проекта по строительству общеобразовательной школы в Уральске. Новенькое здание школы состоит из трех этажей и пяти блоков, объединенных в единый комплекс, способный вместить 1 200 учеников. Школа не только построена, но и полностью укомплектована на средства КПО: здесь есть все необходимое для качественного обучения, в том числе мастерская для проведения уроков труда, комната медицинского работника, библиотека, языковые классы, специально оборудованный класс для уроков НВП, столовая и другие специализированные помещения.

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение в Западно-Казахстанской области, разработку которого ведет консорциум «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.», является одним из крупнейших в мире. Сегодня Карачаганак дает 44% всего извлекаемого в Казахстане газа и более 14% жидких углеводородов. Это один из крупнейших в Казахстане международных проектов с общим объемом инвестиций свыше 17 млрд. долларов. Вместе с тем Карачаганак – это не только гигантские запасы углеводородов. Ведущаяся вот уже 15 лет международным консорциумом разработка месторождения вносит значительный вклад в развитие казахстанской экономики и способствует росту благосостояния жителей ЗКО, на территории которой расположены основные производственные объекты компании.

Ключевыми принципами, положенными в основу деятельности «Карачаганак Пет­ролеум Оперейтинг Б. В.», являются обеспечение промышленной безопасности, охрана труда и окружающей среды, применение современных методов корпоративного управления, увеличение доли казахстанского содержания, совершенствование программ национализации кадров и социальная поддержка населения. Базовый принцип КПО – ведение производственной деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития и социально ответственное партнерство.

При поддержке партнеров консорциума и областного акимата КПО стремится быть примером социально ответственного бизнеса, внося свой вклад в улучшение благосостояния жителей ЗКО, где проживает большинство сотрудников компании, а также населения прилегающих к месторождению сельских округов. Сегодня наглядно видно, как карачаганакские инвестиции сказались на социальном переустройстве Западного Казахстана. Ежегодно на реализацию социальных проектов КПО выделяет 20 млн. долларов. На эти деньги консорциумом реализуется несколько крупных социальных проектов. При этом перечень и приоритетность объектов определяются руководством области с привлечением общественности. Основным направлением социальной программы КПО является строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Не лишним будет отметить, что строительство абсолютно всех социальных проектов КПО ведется силами только казахстанских подрядчиков, что, в свою очередь, дает мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

В частности, в 2012–2013 годах, в рамках государственной программы «100 школ, 100 больниц» при участии КПО в области были построены пять новых школ, одна из которых находится в Уральске, а четыре другие – в сельской глубинке: в поселках Аксуат и Сайкудук Акжаикского района, Ушагаш – Каратюбинского и Конекеткен – Теректинского. Кроме этого, на средства КПО был построен детский сад в областном центре, проложены и отремонтированы дороги, проведен капитальный ремонт школы в поселке Успеновка Бурлинского района. Был проведен капитальный ремонт систем водоснабжения в поселках Березовка и Успеновка, а также мастерской в селе Жарсуат Бурлинского района.

Ранее КПО завершила строительство Дома торжеств в Уральске, семейно-врачебной амбулатории в отдаленном поселке Бисен Бокейординского района, Дома культуры в поселке Сары Омир Теректинского района и музыкальной школы в райцентре Чингирлау.

Генеральный директор КПО Дамиано Ратти отмечает, что успешная реализация данных социальных проектов стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО и руководством Западно-Казахстанской облас­ти. Комментируя получение «Парыза», Дамиано Ратти, в частности, сказал: «Для нас эта награда – высокая оценка участия компании в развитии социальной инфраструктуры региона. Добиваясь высоких производственных показателей, КПО стремится при этом обеспечить максимальную отдачу от освоения Карачаганакского месторождения на благо жителей региона и Рес­публики Казахстан в целом».

С 1998 года общий объем инвестиций КПО в социальную сферу превысил 565 млн. долларов, включая строительство газопровода Kарачаганак – Уральск, который был введен в эксплуа­тацию в конце 2011 года. Компания реализует и ряд других проектов, направленных на поддержку местного населения. Так, традиционно организуется летний отдых в оздоровительном лагере «Талап» для детей из Березовского, Успеновского, Приурального, Жарсуатского, Кзылталского сельских округов Бурлинского района, находящихся вблизи Карачаганакского месторождения. В нынешнем году в лагере отдохнули 160 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 14 лет. А за все время осуществления проекта по организации летнего отдыха детей в оздоровительном лагере «Талап», в период с 2004 по 2013 год, на средства КПО в лагере в целом отдохнули около 1 200 ребятишек.

Также продолжается реализация программы по организации санаторно-курортного лечения для 160 пенсионеров из сел, расположенных вокруг месторождения. Эта инициатива также реализуется на протяжении многих лет. Кроме этого, КПО были возоб­новлены другие долгосроч­ные проекты по развитию местных сообществ, такие как Передвижная школа искусств, Проект по изучению английского языка и Программа предоставления грантов и стипендий для учащихся города Аксая и сельских округов, прилегающих к Карачаганакскому месторождению.

За годы, прошедшие с подписания в 1997 году Основного соглашения по разделу продукции, заложившего правовую основу для широкомасштабного освое­ния уникального Карачаганакского месторождения консорциумом инвесторов, в который недавно вошла и нацкомпания «КазМунайГаз», заметно преобразилась Западно-Казахстанская область. Ее жители по праву гордятся объектами, построенными на средства КПО. Все они выполнены с качеством, соответствующим мировым стандартам. И биография края неразрывно связана теперь с социальным строительством, в котором КПО принимает самое активное участие. Получение максимальной пользы от освоения Карачаганака означает больше, чем лишь увеличение прибыли. Это еще и формирование долгосрочных, крепких, парт­нерских отношений КПО с населением ЗКО. Очередная высокая награда КПО подтверждает это.

Арман КУСАИНОВ, Западно-Казахстанская область