Серебряный тайник

В Пограничной службе КНБ РК сообщили о задержании на пункте пропуска «Курмангазы» россиянина с 55 кг ювелирных изделий. Нарушитель пытался провезти их без сопроводительных документов.

Ценный груз мужчина скрыл в укромном месте в транспортном средстве. Тайник обнаружили при досмотре. Впрочем, кроме серебра, в машине нашлись и другие ювелирные изделия в количестве 150 штук общим весом около 3 кг. Для дальнейшего расследования материалы переданы в Курмангазинский РОВД.

Если учитывать рыночную стоимость серебра – 185 тенге за грамм, то общая стоимость провозимого груза составила около 9 млн тенге.