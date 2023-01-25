Серебряный уровень Астаны

Казахстан первым среди стран СНГ организовал соревнования такого уровня. В турнире приняли участие около 100 спортсменов, а состязания официально открыли министр культуры и спорта Асхат Оралов и президент Федерации легкой атлетики Казахстана Даниал Ахметов.

Участники турнира определяли сильнейших в десяти видах легкой атлетики. Первыми прошли состязания по бегу на 60 м с барьерами среди мужчин. И здесь наш соотечественник Давид Ефремов всего на несколько сотых секунды отстал от победителя. В утешение Давиду можно сказать, что он в этой же дисциплине обновил рекорд Казахстана с результатом 7,62 секунды еще в предварительном забеге.

В беге на 400 м среди мужчин казахстанец Михаил Литвин занял первое место, а его товарищ по команде Андрей Соколов – второе.

Среди женщин в беге на 60 м лидер нашей сборной Ольга Сафронова пересекла финишную линию второй. В прыжках в длину среди женщин дочь нашей олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой Анастасия Рыпакова с результатом 5 м 89 см заняла второе место, еще одна казахстанка Алина Чистякова с результатом 5 м 84 см стала третьей.

Одним из самых зрелищных соревнований турнира были прыжки в высоту среди женщин. В итоге наши спортсменки заняли все призовые места. Надежда Дубовицкая покорила высоту в 193 см, а Кристина Овчинникова и Елизавета Матвеева показали результат в 189 см.

Среди женщин на дистанции 400 м сильнейшей стала наша Элина Михина, а на втором и третьем местах также казахстанки – Александра Залюбовская и Кристина Кондрашова.

В беге на 3 000 м среди мужчин у нашего Алексея Гусарова в активе бронзовая награда.