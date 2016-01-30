Серена Уильямс проиграла в финале "Большого шлема"

Фото с сайта sport-express.ru
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер обыграла первую ракетку мира американку Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru
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Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Кербер, которая впервые за 514 матчей в профессиональном теннисе в одиночном разряде победила первую ракетку мира.
Также 28-летняя спортсменка из Германии впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема". За ее плечами два полуфинала: на Открытом чемпионате США (2011 год) и Уимблдоне (2012). Теперь в активе теннисистки восемь побед на турнирах WTA в одиночном разряде.
34-летняя Уильямс выигрывала австралийский турнир шесть раз
(2003, 2005, 2007, 2009–10, 2015). Всего на ее счету 21 победа на соревнованиях серии "Большого шлема".