Серена Уильямс в шестой раз стала победителем Уимблдона

Первая ракетка мира Серена Уильямс в шестой раз стала победителем Уимблдонского турнира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
В финале соревнований американка обыграла испанскую теннисистку Гарбин Мугурусу, сообщается на официальном сайте Уимблдона.
Финальный матч закончился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Уильямс.
Ранее американская теннисистка выигрывала данное соревнование в 2002, 2003, 2009, 2010 и 2012 годах. В текущем сезоне Уильямс-младшая победила на трех турнирах серии "Большого шлема": помимо Уимблдона американка выиграла открытые чемпионаты Австралии и Франции.
Если Уильямс победит на US Open, который пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, то выиграет "Большой шлем". Всего три теннисистки в истории добивались такого достижения: немка Штеффи Граф ("Золотой Большой шлем" – четыре турнира плюс победа на Олимпиаде), американка Морин Коннолли и австралийка Маргарет Корт.
Призовой фонд Уимблдона составил $14,7 млн. Уильямс получит почти 3 млн, Мугуруса – 1,5.
