Серена Уильямс в шестой раз стала победителем Уимблдона

Спорт
Серена Уильямс. Фото: Павел Головкин / AP
Первая ракетка мира Серена Уильямс в шестой раз стала победителем Уимблдонского турнира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

В финале соревнований американка обыграла испанскую теннисистку Гарбин Мугурусу, сообщается на официальном сайте Уимблдона.

Финальный матч закончился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Уильямс.

Ранее американская теннисистка выигрывала данное соревнование в 2002, 2003, 2009, 2010 и 2012 годах. В текущем сезоне Уильямс-младшая победила на трех турнирах серии "Большого шлема": помимо Уимблдона американка выиграла открытые чемпионаты Австралии и Франции.

Если Уильямс победит на US Open, который пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, то выиграет "Большой шлем". Всего три теннисистки в истории добивались такого достижения: немка Штеффи Граф ("Золотой Большой шлем" – четыре турнира плюс победа на Олимпиаде), американка Морин Коннолли и австралийка Маргарет Корт.

Призовой фонд Уимблдона составил $14,7 млн. Уильямс получит почти 3 млн, Мугуруса – 1,5.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
Евразийская цифровая повестка
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Основа духовного обновления общества
На стыке творчества и технологий
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Четверть века в академическом строю
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Инвестиции в IT- индустрию
Дождь заказывали?
Трансляций повелитель, сигнала властелин
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
На одном языке с природой
Процесс пошел!
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Достойный путь генерала Уразова
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Казахстанка завоевала «бронзу» ЧА по прыжкам в Китае
Жания Бекмухамбетова завоевала «бронзу» по настольному тенн…
Сборная Казахстана по настольному теннису завоевала пять ме…
Казахстанские боксеры завоевали семь медалей на турнире в С…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]