Серенада солнечной степи

«С любимыми не расставайтесь!»
Меняются времена, люди, их лица, одежда, мысли. Меняется все. Но остается неизменной потребность человека любить, желание быть счастливым. Возможно, поэтому трогательная история любви русской девушки Марии и казахского парня Дуйсена вторую сотню лет будоражит сердца. А «Дударай» стала подлинной песнью любви.
Но не все знают, что герои истории, словно написанной классиками, жили в Коргалжынском районе, недалеко от Астаны. Жители района чтят память о русской девушке Мариям, казахской поэтессе. При въезде в село Коргалжыно возвышается стела, на которой увековечены слова из песни – гимна любви. А называют стелу здесь просто и ласково – «Мариям».
Бескрайние степи Коргалжынской земли стали свидетелями настоящей драмы в начале прошлого века. Дочь русского переселенца Егора Рекина 17-летняя Мария и молодой казах Дуйсен полюбили друг друга. Но царившие тогда предрассудки стали на пути молодых. Родные Дуйсена не одобряли его выбор, против замужества дочери были и родители Марии. Они видели свою дочь за сыном богатого купца из соседнего села. Был даже уже заключен договор между отцами. Однако юная девушка жизни с нелюбимым не хотела.
Отчаяние толкает на бездумные поступки. Мария убегает в степь, где, согласно преданиям, и родилась знаменитая песня-признание, песня-плач «Дударай» – именно так называла Мария своего Дуйсена. Он вскоре отправился вслед за ней в степь, ставшую для них домом. Они терпели лишения, жили у реки, находили приют в прибрежных камышах. И сердце родителей Дуйсена дрогнуло. Молодых вернули домой, сыграли свадьбу. Так восторжествовала любовь, ее сила помогла молодым противостоять всем. Но счастье их было скоротечным. Вскоре после свадьбы Дуйсена призвали на службу в царскую армию, где его сразила чахотка. Высокий статный красавец умер. Видимо, судьба не любит идущих ей наперекор. А безутешной вдове было всего 18 лет…
Прошло время. Мария вышла замуж за другого, родила четверых детей. Супруг ее был человеком хорошим, с добрым сердцем и очень любил ее. Тепло и с уважением относилась к нему и Мариям, сохранив в потаенном уголке сердца память о Дуйсене. Большую часть жизни Мариям-апай прожила в селе Кенбидаик Коргалжынского района. По данным, предоставленным отделом культуры Коргалжынского района, родилась Мария Егоровна Рекина в 1899 году. В годы Великой Отечественной войны Мариям-апай посвящала свои стихи землякам, уходившим на фронт. После войны ей было присвоено звание «заслуженный деятель искусств Казахской ССР». Музыкальный бренд степного края
«Дударай» – ласкательное имя любимого Мариям сегодня носит фольклорный ансамбль Коргалжынского района. Созданный в 1980 году коллектив – настоящая гордость Коргалжынской земли. В репертуаре ансамбля – десятки народных песен и кюев и, конечно, песня «Дударай». Знаменитую композицию часто не просто просят исполнить на бис, но и подпевают.
– «Дударай» любят все. Мы выступали по всей стране и за рубежом, и везде она пользуется успехом. Знаете, удивительно, но даже во время концертов в Турции, Чехии, Польше зал нам подпевал! Удивительно, но потомки казахов, перебравшихся чуть ли не век назад, знают эту песню, – делится руководитель «Дударай» Марат Алимжанов.
Песня, рожденная в моменты отчаяния, вобрала в себя всю силу девичьей любви, разнеслась далеко по степи. «Лишь для тебя одного я родилась…» – строки о беззаветной любви переходили от сердца к сердцу, пережив века, перешагнув границы, дошли до наших дней.
Копилка побед и успехов коллектива довольно внушительна. Полученное звание народный ансамбль оправдывает сполна. Ведь их любит и с удовольствием слушает народ. Всем сердцем казашка
В 1952 году Марии Егоровны не стало. Хоронили эту необыкновенную женщину всем селом, ее и сейчас вспоминают жители Кенбидаика.
Она нашла вечный покой на кладбище, что в 8 километрах от села Кенбидаик, на берегу реки Нура. Установленный надгробный камень в 1962 году был обновлен по инициативе директора местной школы. А в 2011-м местный предприниматель Серик Рахымбеков на свои средства установил на могиле Марии Егоровны мраморную плиту.
Один из ее современников – Кабылда Дауылбекулы Есмагамбетов и поныне проживает в Кенбидаике.
– В сентябре 1950 года после окончания учебы меня направили сюда ветеринаром. Для получения некоторых бумаг я пришел в дом Боранбека, главного зоотехника села. За дастарханом мы обсудили работу. Чай наливала его супруга, – вспоминает Кабылда-ага.
В длинном платье, белом кимешеке и камзоле – традиционной одежде казахских женщин Мариям-апай, а это была именно она, запомнилась ему степенной, доброжелательной женщиной со спокойным нравом.
– Ее лицо было очень светлым, как будто свет шел изнутри. Открытый и добрый взгляд, размеренные движения… Потом я узнал, что это и есть та самая Мариям Жагоркызы, – говорит Кабылда Есмагамбетов.
Односельчане любили и уважали Мариям-апай. Урожденная Рекина, дочь русского переселенца, она сумела стать своей среди степных казахов.
– Старожилы вспоминают ее всегда добрым словом. Есть такое понятие, как «чистота намерений». Так вот ее намерения, помыслы, желания были связаны с казахским народом. Она великолепно владела казахским, соблюдала все обычаи, традиции. Была одной из лучших келин – снох. Заслужила уважение старейшин села, соседей. Несколько лет назад, когда наш бизнесмен Серик Рахымбеков решил поменять надгробие на ее могиле, все только поддержали его начинание, благословляли, давали бата, – говорит аким села Кенбидаик Балгабай Иманов.
Поклониться этой необыкновенно сильной женщине, сумевшей противостоять системе, согласно которой женщины практически не имели права голоса, приезжают из разных концов страны.
Любовь рождается в глубине сердца. И для нее нет условностей в виде разных национальностей, возраста, традиций, она не признает ограничений, не терпит насилия. Эту простую истину еще раз доказывает история Мариям и Дуйсена.
Отстоять свое право на любовь умеет не каждый. И чаще всего мы покоряемся обстоятельствам. А человек, «восставший против мнений света», не побоявшийся заявить о своих чувствах во всеуслышание, поистине достоин уважения.