Серенада солнечной степи

Зарина НОКРАБЕКОВА
«С любимыми не расставайтесь!»
Меняются времена, люди, их лица, одежда, мысли. Меняется все. Но остается неизменной потребность человека любить, желание быть счастливым. Возможно, поэтому трогательная история любви русской девушки Марии и казахского парня Дуйсена вторую сотню лет будоражит сердца. А «Дударай» стала подлинной песнью любви.
Но не все знают, что герои истории, словно написанной классиками, жили в Коргалжынском районе, недалеко от Астаны. Жители района чтят память о русской девушке Мариям, казахской поэтессе. При въезде в село Коргалжыно возвышается стела, на которой увековечены слова из песни – гимна любви. А называют стелу здесь просто и ласково – «Мариям».
Бескрайние степи Коргалжынской земли стали свидетелями настоящей драмы в начале прошлого века. Дочь русского переселенца Егора Рекина 17-летняя Мария и молодой казах Дуйсен полюбили друг друга. Но царившие тогда предрассудки стали на пути молодых. Родные Дуйсена не одобряли его выбор, против замужества дочери были и родители Марии. Они видели свою дочь за сыном богатого купца из соседнего села. Был даже уже заключен договор между отцами. Однако юная девушка жизни с нелюбимым не хотела.
Отчаяние толкает на бездумные поступки. Мария убегает в степь, где, согласно преданиям, и родилась знаменитая песня-признание, песня-плач «Дударай» – именно так называла Мария своего Дуйсена. Он вскоре отправился вслед за ней в степь, ставшую для них домом. Они терпели лишения, жили у реки, находили приют в прибрежных камышах. И сердце родителей Дуйсена дрогнуло. Молодых вернули домой, сыграли свадьбу. Так восторжествовала любовь, ее сила помогла молодым противостоять всем. Но счастье их было скоротечным. Вскоре после свадьбы Дуйсена призвали на службу в царскую армию, где его сразила чахотка. Высокий статный красавец умер. Видимо, судьба не любит идущих ей наперекор. А безутешной вдове было всего 18 лет…
Прошло время. Мария вышла замуж за другого, родила четверых детей. Супруг ее был человеком хорошим, с добрым сердцем и очень любил ее. Тепло и с уважением относилась к нему и Мариям, сохранив в потаенном уголке сердца память о Дуйсене. Большую часть жизни Мариям-апай прожила в селе Кенбидаик Коргалжынского района. По данным, предоставленным отделом культуры Коргалжынского района, родилась Мария Егоровна Рекина в 1899 году. В годы Великой Отечественной войны Мариям-апай посвящала свои стихи землякам, уходившим на фронт. После войны ей было присвоено звание «заслуженный деятель искусств Казахской ССР».

Музыкальный бренд степного края
«Дударай» – ласкательное имя любимого Мариям сегодня носит фольклорный ансамбль Коргалжынского района. Созданный в 1980 году коллектив – настоящая гордость Коргалжынской земли. В репертуаре ансамбля – десятки народных песен и кюев и, конечно, песня «Дударай». Знаменитую композицию часто не просто просят исполнить на бис, но и подпевают.
– «Дударай» любят все. Мы выступали по всей стране и за рубежом, и везде она пользуется успехом. Знаете, удивительно, но даже во время концертов в Турции, Чехии, Польше зал нам подпевал! Удивительно, но потомки казахов, перебравшихся чуть ли не век назад, знают эту песню, – делится руководитель «Дударай» Марат Алимжанов.
Песня, рожденная в моменты отчаяния, вобрала в себя всю силу девичьей любви, разнеслась далеко по степи. «Лишь для тебя одного я родилась…» – строки о беззаветной любви переходили от сердца к сердцу, пережив века, перешагнув границы, дошли до наших дней.
Копилка побед и успехов коллектива довольно внушительна. Полученное звание народный ансамбль оправдывает сполна. Ведь их любит и с удовольствием слушает народ.

Всем сердцем казашка
В 1952 году Марии Егоровны не стало. Хоронили эту необыкновенную женщину всем селом, ее и сейчас вспоминают жители Кенбидаика.
Она нашла вечный покой на кладбище, что в 8 километрах от села Кенбидаик, на берегу реки Нура. Установленный надгробный камень в 1962 году был обновлен по инициативе директора местной школы. А в 2011-м местный предприниматель Серик Рахымбеков на свои средства установил на могиле Марии Егоровны мраморную плиту.
Один из ее современников – Кабылда Дауылбекулы Есмагамбетов и поныне проживает в Кенбидаике.
– В сентябре 1950 года после окончания учебы меня направили сюда ветеринаром. Для получения некоторых бумаг я пришел в дом Боранбека, главного зоотехника села. За дастарханом мы обсудили работу. Чай наливала его супруга, – вспоминает Кабылда-ага.
В длинном платье, белом кимешеке и камзоле – традиционной одежде казахских женщин Мариям-апай, а это была именно она, запомнилась ему степенной, доброжелательной женщиной со спокойным нравом.
– Ее лицо было очень светлым, как будто свет шел изнутри. Открытый и добрый взгляд, размеренные движения… Потом я узнал, что это и есть та самая Мариям Жагоркызы, – говорит Кабылда Есмагамбетов.
Односельчане любили и уважали Мариям-апай. Урожденная Рекина, дочь русского переселенца, она сумела стать своей среди степных казахов.
– Старожилы вспоминают ее всегда добрым словом. Есть такое понятие, как «чистота намерений». Так вот ее намерения, помыслы, желания были связаны с казахским народом. Она великолепно владела казахским, соблюдала все обычаи, традиции. Была одной из лучших келин – снох. Заслужила уважение старейшин села, соседей. Несколько лет назад, когда наш бизнесмен Серик Рахымбеков решил поменять надгробие на ее могиле, все только поддержали его начинание, благословляли, давали бата, – говорит аким села Кенбидаик Балгабай Иманов.
Поклониться этой необыкновенно сильной женщине, сумевшей противостоять системе, согласно которой женщины практически не имели права голоса, приезжают из разных концов страны.
Любовь рождается в глубине сердца. И для нее нет условностей в виде разных национальностей, возраста, традиций, она не признает ограничений, не терпит насилия. Эту простую истину еще раз доказывает история Мариям и Дуйсена.
Отстоять свое право на любовь умеет не каждый. И чаще всего мы покоряемся обстоятельствам. А человек, «восставший против мнений света», не побоявшийся заявить о своих чувствах во всеуслышание, поистине достоин уважения.

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
В Актау откроется консульство РФ
Производства получили новый импульс
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Пакет важнейших законов
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Расширяя профессиональные горизонты
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Консультации по вопросам безопасности
Проводник цифровой повестки
Новая модель диалога государства и общества
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Ребенок нуждается в помощи государства
«Водный след» столичного школьника
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]