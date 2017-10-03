Свежий выпуск
​Серьезно обеспокоены ситуацией
Полина Федорова

Кризис в бирманском штате Ракхайн трижды рассматривался советом за последний месяц, однако это было в формате закры­тых консультаций. Второго сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо Совбезу с призывом предпринять совместные усилия для предотвращения дальнейшей эскалации кризиса. По его мнению, необходимо осуществить срочные меры для защиты людей, облегчения их страданий, предотвращения дальнейшей эскалации ситуа­ции, устранения коренных причин происходящего, а также поиска долговременного решения. Он также осудил нападение, совершенное в конце августа так называемой «Армией спасения рохинджа Аракана» на силы безопасности Мьянмы, пос­ле которого обострился нынешний кризис.

По словам Антониу Гутерриша, по меньшей мере полмиллио­на мирных жителей покинули свои дома и нашли убежище в Бангладеш. Он отметил, что хотя точное число беженцев неизвестно, по разным оценкам, 94% из них – представители народности рохинджа.

– Я по-прежнему призываю власти Мьянмы принять три срочные меры: во-первых, остановить военную операцию; во-вторых, предоставить беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи; в-третьих, обеспечить надлежащее добровольное возвращение беженцев в условиях безопасности в их родные места, где они смогли бы продолжить свою жизнь, – заявил глава ООН.

Обеспокоенность казах­станской стороны ситуацией в Мьянме выразил постоянный представитель Казахстана в ООН Кайрат Умаров, особо подчеркнув, что около 60% беженцев составляют дети. Казахстан солидарен с призывом в адрес правительства страны принять срочные меры для нормализации положения в стране, прекращения актов преследования и дискриминации мусульман-рохинджа, обеспечения беспрепятственного доступа международным гуманитарным организациям для оказания чрезвычайной помощи пострадавшему населению, а также безопас­ного возвращения беженцев на родину, в штат Ракхайн.

Постпред отметил, что кризис вокруг ситуации с рохинд­жа был рассмотрен главами государств и правительств стран – членов Организации исламского сотрудничества в рамках I Саммита ОИС по науке и технологиям 10 сентября в Астане. Казахстанский дип­ломат выразил мнение, что растущая проблема беженцев в приграничных с Мьянмой странах может послужить плодородной почвой для внутреннего и международного терроризма. Отмечено, что, будучи страной, разработавшей свою уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия, включая Ассамблею народа Казахстана и инициативу по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Казахстан призывает власти Мьянмы принять все необходимые меры для восстановления мира и межобщинного согласия посредством межконфессионального диалога и всеобъемлющего процесса примирения.

Популярное

Все
Двухлетний мальчик в гостях утонул в реке в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 мая
Жанибек Алимханулы нокаутировал Дэнни Дигнума и стал чемпионом мира
Взрыв в аптеке Шымкента: что известно на сегодняшний день
Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Госсекретарем США
Тридцать лет исполнилось со дня вступления Казахстана в ЮНЕСКО
Молодежные и волонтерские организации выступили в поддержку референдума в Казахстане
Пристававшего к девочке в автобусе мужчину арестовали на 10 суток в Нур-Султане
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
Репрессивный характер проверок бизнеса сохраняется в Казахстане – зампред НПП "Атамекен"
Предстоящий референдум стал главной темой обсуждения на заседании экспертного клуба Sarap в Туркестан​е
Предприниматель рассказал о встрече Токаева с крупными бизнесменами Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Будет ли выплачиваться пособие на День защиты детей, ответили в Минтруда
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Двое детей оказались запертыми в духовом шкафу в Косшы: один ребенок погиб, второй – в реанимации
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 мая
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
ВС РК: новый формат
Свежий выпуск
На родине героев
Свежий выпуск
Незнание не освобождает от ответственности
Свежий выпуск
Пора цветения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]