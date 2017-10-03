​Серьезно обеспокоены ситуацией

Кризис в бирманском штате Ракхайн трижды рассматривался советом за последний месяц, однако это было в формате закры­тых консультаций. Второго сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо Совбезу с призывом предпринять совместные усилия для предотвращения дальнейшей эскалации кризиса. По его мнению, необходимо осуществить срочные меры для защиты людей, облегчения их страданий, предотвращения дальнейшей эскалации ситуа­ции, устранения коренных причин происходящего, а также поиска долговременного решения. Он также осудил нападение, совершенное в конце августа так называемой «Армией спасения рохинджа Аракана» на силы безопасности Мьянмы, пос­ле которого обострился нынешний кризис.

По словам Антониу Гутерриша, по меньшей мере полмиллио­на мирных жителей покинули свои дома и нашли убежище в Бангладеш. Он отметил, что хотя точное число беженцев неизвестно, по разным оценкам, 94% из них – представители народности рохинджа.

– Я по-прежнему призываю власти Мьянмы принять три срочные меры: во-первых, остановить военную операцию; во-вторых, предоставить беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи; в-третьих, обеспечить надлежащее добровольное возвращение беженцев в условиях безопасности в их родные места, где они смогли бы продолжить свою жизнь, – заявил глава ООН.

Обеспокоенность казах­станской стороны ситуацией в Мьянме выразил постоянный представитель Казахстана в ООН Кайрат Умаров, особо подчеркнув, что около 60% беженцев составляют дети. Казахстан солидарен с призывом в адрес правительства страны принять срочные меры для нормализации положения в стране, прекращения актов преследования и дискриминации мусульман-рохинджа, обеспечения беспрепятственного доступа международным гуманитарным организациям для оказания чрезвычайной помощи пострадавшему населению, а также безопас­ного возвращения беженцев на родину, в штат Ракхайн.

Постпред отметил, что кризис вокруг ситуации с рохинд­жа был рассмотрен главами государств и правительств стран – членов Организации исламского сотрудничества в рамках I Саммита ОИС по науке и технологиям 10 сентября в Астане. Казахстанский дип­ломат выразил мнение, что растущая проблема беженцев в приграничных с Мьянмой странах может послужить плодородной почвой для внутреннего и международного терроризма. Отмечено, что, будучи страной, разработавшей свою уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия, включая Ассамблею народа Казахстана и инициативу по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Казахстан призывает власти Мьянмы принять все необходимые меры для восстановления мира и межобщинного согласия посредством межконфессионального диалога и всеобъемлющего процесса примирения.