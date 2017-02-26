​Серьезные реформы не терпят кампанейщины

554
Максут Иржанов
фото автора

Это мнение было озвучено в ходе итоговой встречи Общенационального движения «Казахстан-2050» по общественным обсуждениям проекта конституционной реформы в Службе центральных коммуникаций.

Модератор мероприятия, председатель совета ОД «Казахстан-2050» Мухтар Манкеев, открывая общественные обсуждения, предупредил собравшихся, что спикеры – депутат Мажилиса Парламен­та РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев, доктор юридических наук, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, директор Института законодательства РК, кандидат юридических наук Аслан Тукиев, исполнительный директор РОО «Казахстанский союз юристов», судья с 30-летним стажем Дарига Курманова и член совета Общенационального движения «Казахстан-2050», независимый юрист Ерсаин Оспанов – готовы к разговору, имея в своем арсенале итоги обсужде­ния конституционной реформы во всех регионах и в целом по стране.

Исходя из результатов встреч депутатов Парламен­та, государственных и общественных деятелей с населением, можно констатировать, что сегодня в регионах, по сравнению с недалеким прошлым, каждый понимает, что он может принять участие в любых полезных обществу акциях, выдвинуть свои предложения, знает, что его голос будет услышан через различные сети коммуникаций, будь то интернет-ресурсы, «круглые столы» или заседания экспертных сообществ.

Как известно, в 2007 году полномочия законодательного органа были заметно расширены, но теперь к нему переходит еще больше полномочий от Президента. Отвечая на вопрос, готовы ли депутаты к выполнению новых задач, мажилисмен Маулен Ашимбаев ответил утвердительно, пояснив, что здесь вопрос не в конкретных людях, а в системе: «Главное, чтобы система была правильно выстрое­на. На это и направлена конституционная реформа. Объяв­ляя ее, Президент дал знать, что прежний принцип «сначала экономика, затем политика» поменялся, и теперь политическая и экономическая реформы будут проходить одновременно».

– Модернизация системы – это объективный, закономерный процесс, – подчеркнул Маулен Ашимбаев. – Очень хорошо, что Президент на этом этапе все обнародовал и вынес на общенародное обсуждение. Итогом этой конституционной реформы должна стать именно модернизация системы управления нашим государством. Здесь важно не уйти в кампанейщину, как это не раз бывало, а отнестись к реформам достаточно серьезно.

Мажилисмен также предупреждает, что пос­ле внесения изменений в Конституцию реформы не завершатся, а продолжатся, так как необходимо будет вносить поправки в большое количество законов и обеспечить их реализацию. Предстоит также адаптирование к новой системе управления, так как политические реформы – это долгосрочный процесс. А одной из задач в рамках этой реформы, по его мнению, является обеспечение прозрачности деятельности государственных органов, министров и акимов. Все решения госорганов должны быть открытыми и необходимы механизмы, чтобы общественность влия­ла на стадии проработки тех или иных государственных решений, которые принимаются Правительством и местными исполнительными органами.

В свою очередь Марат Башимов остановился на вопросах усиления полномочий маслихатов – местных представительных органов. Он информировал присутствующих о том, что в Парламенте идет обсуждение проекта закона о местном само­управлении, в котором принимают участие все руководители маслихатов страны. В проекте как раз шла речь об усилении их полномочий на всех уровнях и не только финансово. Важно, чтобы депутаты, руководители комитетов маслихатов работали на постоянной основе с исполнительной властью – акимами, отвечая за порученный участок работы.

– Надо исходить из того, что маслихат – это первый орган, который выбирает местное население. Депутаты должны быть ближе к народу, работать совместно с акимами сельских округов. В свое время местную полицию правильно передали в их ведение. Что-то подобное должно быть и в этом направлении, – заметил Марат Башимов.

Было также озвучено, что за время обсуждения только в рабочую комиссию Парламен­та РК поступило около 2,5 тыс. вопросов. Во время встреч с населением на каждого депутата поступало от 30 до 50 вопросов, а в целом это составило несколько тысяч обращений с конкретными предложениями. Все эти вопросы, по словам Маулена Ашимбаева, систематизируются и будут переданы в рабочую комиссию.

Открытая дискуссия вскоре перешла в ответы на вопросы присутствующих и завершилась подведением итогов, на котором было отмечено, что казахстанцы всецело поддерживают курс своего Президента, предложенные им политические и экономические реформы.

