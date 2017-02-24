В заседании, прошедшем в онлайн-режиме, смогли принять участие работники всех дочерних организаций и производственных филиалов национального оператора, находящихся практически во всех регионах Казахстана.

Во время обсуждения главного политического документа отмечалось, что он определяет долго­срочные приоритеты развития страны и ставит серьезные задачи перед газовой отраслью.

Перед коллективом выступил ветеран газовой отрасли Султангали Имажанов: «Нельзя забывать, что газ и наша работа имеют огромное социальное значение, а проводимая газификация страны наглядно показывает заботу государства о своих гражданах. Вы все слышали, что к началу этого года практически половина населения Казахстана уже обеспечена голубым топливом! Южные регио­ны страны снабжаются нашим собственным газом из западных регио­нов. Построена первая в респуб­лике дожимная компрессорная станция «Акыртобе», которая открыла путь отечест­венному газу в Китай. Расширились экспортные и транспортные возможности. 25 лет назад, когда Казахстан только стал независимым, мы даже не мечтали о таких результатах нашей работы».

В ходе обсуждения газовики говорили о том, что перед нацио­нальным газовым оператором ставятся серьезные задачи. Ведь в своем Послании Н. Назарбаев подчеркнул, что «именно нефтегазовый сектор должен сохранить свое стратегическое значение. При этом в условиях замедления мирового спроса Глава государства говорит о необходимости выхода на новые рынки и расширения геогра­фии поставок. Большое внимание должно быть уделено расширению минерально-сырьевой базы». АО «КазТрансГаз» работает и в этом направлении, например, в этом году с российским Газпромом согласован рекордный объем поставок казахстанского газа. Также в этом году компания планирует выйти на рынок Китая. Что касается расширения сырьевой базы, в этом году планируется ввод в опытно-промышленную эксплуатацию месторождения Айракты на Амангельдинской группе месторождений.

Во время заседания состоялись прямые включения из регионов. В своем выступлении молодой специалист Айдана Ещанова из Таразского филиала АО «Интергаз Центральная Азия» особо отметила первый приоритет из Послания Президента, касающийся ускоренной технологической модернизации. «Как специалист, отвечающий непосредственно за автоматизацию технологического процесса в газовой отрасли, могу отметить, что в АО «КазТрансГаз» на сегодня применяется самое современное оборудование, усовершенствованы все технологические процессы, – сказала Айдана Ещанова. – Примером может служить станция «Акыртобе», на которой я работаю и которую можно назвать уникальной. Здесь установлены новейшие 6-ступенчатые компрессоры «Термодин» компании General Electric, которые сокращают процесс компримирования газа в разы, и в целях непосредственного мониторинга всего процесса на станции установлена самая современная система автоматического управления и контроля. Значительно омолодился коллектив газовиков. Наша компания принимает на работу молодежь в регионах присутствия, обучает, создает условия. Это здорово!» – восхищается молодой специалист.

Как отметил Президент, возрастает актуальность Стратегии-2050, которая будет проводиться на базе Плана нации «100 конкретных шагов». На основе этого документа АО «КазТранс­Газ» в прошлом году разработало стратегический план «100 шагов в сфере газа и газоснабжения». Как отмечалось на заседании, практически все поставленные в этом документе задачи были реализованы.

Во время обсуждения говорили и о четвертом приоритете Послания об улучшении качества человеческого капитала, повышении инновационного потенциала. В АО «КазТрансГаз» этому вопросу уделяется самое пристальное внимание. На сегодня в регионах, в местах присутствия газового оператора идет процесс обучения и трудоустройства молодежи из числа местного населения.

АО «КазТрансГаз» – национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы компаний АО «КазТрансГаз» входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.