Фото: kyzylorda-news.kz
Сельское хозяйство
Серьезный дефицит воды возможен в Сырдарье

Уровень воды снижается в реке Сырдарья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Службу региональной коммуникации Кызылординской области.

Сегодня из реки Сырдарья на территорию области сбрасывается 520 кубометров воды в секунду. В настоящее время на Шардаринском водохранилище насчитывается 4,81 млрд кубометров воды, в Коксарайском водорегулирующем водохранилище – 139 млн кубометров воды.

Объем воды, отпущенной из Кызылординского гидроузла в низовья Сырдарьи, составил 56 кубометров.

В связи со снижением уровня воды планируется посев сельскохозяйственных культур, в том числе риса, на 78 346 га.

«Объем накопленной воды в водохранилищах, расположенных выше Шардары, составил 16,7 млрд кубических метров. Это на 0,1 млрд кубов больше, чем в прошлом году. В самом большом водохранилище в бассейне реки Сырдарья – в Токтагуле – 10 млрд кубов. На сегодняшний день объем накопленной воды в Коксарайском водорегуляторе составляет 140 млн кубометров», – рассказал руководитель отдела Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Сеитхан Абуов.

В последние годы дефицит воды в реке Сырдарья приводит к осушению озер, снижению площадей сельскохозяйственных культур.

Из-за дефицита воды планируется реализовать 20 проектов.

«В этом году ведутся работы по очистке 162 каналов общей протяженностью 1 034 км. В Жанакорганском районе в связи с выходом из строя водопровода на реке Сырдарья планируется обводнение магистрального канала Келинтобе. Также очищено 9,2 км магистрального канала Келинтобе, дополнительно предусмотрена подача 14-15 куб. м воды в секунду», – рассказала руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Жулдызай Айтжанова.

«По области со всех каналов добывается 424 метра в секунду. Тем не менее, река Сырдарья может иметь серьезный дефицит воды. Особенно это ощущается в Жалагашском, Кармакшинском, Казалинском районах. По данным областного управления сельского хозяйства, на 55 927 га будет засеяно рисовой культурой. По городу и районам направлено письмо о завершении работ по посеву рисовой культуры до 1 июня. Простые фермеры также должны учитывать дефицит воды и сокращать посевные площади. В противном случае это может привести к сложной ситуации», – сказал заместитель директора областного филиала РГП «Казводхоз» Жорабек Ерназаров.

 

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