Серьезный игрушечный бизнес

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Пока ассортимент не отличается особым разнообразием – здесь выпускают конструкторы, машинки и наборы для песочниц. Но потребителей привлекает тот факт, что товары сделаны из качественной пластмассы, а значит – они не токсичны.
Сегодня цех в месяц выпускает 3 тыс. изделий шести видов, но возможности производства позволяют увеличить объем продукции до 10 тыс. Уже в ближайшее время здесь планируют расширить ассортимент кубиками, шарами, кеглями и пирамидками. Их выпуск начнется после установки дополнительной технологической линии.
Игрушечным бизнесом компания «Пластик Наурыз» занимается два года. Правда, поначалу просто привозили из-за границы комплектующие части для пластиковых игрушек, наладив в Шымкенте их сборку. Было не слишком выгодно, поэтому и решили наладить полный процесс производства. Получилось! И сегодня шымкентские игрушки стоят на 20% дешевле ввозных аналогов.
Цех запущен по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Через фонд «Даму» предприниматель получил кредит в сумме 10,5 млн. тенге. Стажировку сотрудники проходили на заводе в Китае.

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