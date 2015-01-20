Серьезный игрушечный бизнес Свежий выпуск 568 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Пока ассортимент не отличается особым разнообразием – здесь выпускают конструкторы, машинки и наборы для песочниц. Но потребителей привлекает тот факт, что товары сделаны из качественной пластмассы, а значит – они не токсичны.

Сегодня цех в месяц выпускает 3 тыс. изделий шести видов, но возможности производства позволяют увеличить объем продукции до 10 тыс. Уже в ближайшее время здесь планируют расширить ассортимент кубиками, шарами, кеглями и пирамидками. Их выпуск начнется после установки дополнительной технологической линии.

Игрушечным бизнесом компания «Пластик Наурыз» занимается два года. Правда, поначалу просто привозили из-за границы комплектующие части для пластиковых игрушек, наладив в Шымкенте их сборку. Было не слишком выгодно, поэтому и решили наладить полный процесс производства. Получилось! И сегодня шымкентские игрушки стоят на 20% дешевле ввозных аналогов.

Цех запущен по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Через фонд «Даму» предприниматель получил кредит в сумме 10,5 млн. тенге. Стажировку сотрудники проходили на заводе в Китае.