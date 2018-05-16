Серьезный рост рынка электронной торговли прогнозируют в Казахстане
Анастасия Прилепская
Проекты в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" позволят наращивать объем электронной торговли в РК на 40% в год. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Созданы все правовые условия (в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" – прим. автора) для развития электронной торговли. К примеру, регистрация организации, осуществляющей электронную торговлю, производится в уведомительном порядке без необходимости посещать налоговые органы. Такие организации полностью освобождены от уплаты КПН. Эти меры, по некоторым подсчетам, обеспечат ежегодный рост рынка электронной торговли на 40%", – сказал Даурен Абаев.
Он также сообщил, что в 2018 году началась активная фаза реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан". Среди уже запущенных проектов министр выделил электронную биржу труда – единую цифровую рекрутинговую площадку госорганов. На портале уже размещено более 33 тыс. вакансий и почти 77 тыс. резюме. С помощью этого интернет-ресурса уже трудоустроено около 25 тыс. человек.
"В части предоставления госуслуг населению ведется большая системная работа. На сегодня портал "электронного правительства" предоставляет возможность получать 235 услуг и сервисов. Портал электронного лицензирования e-license – 399 автоматизированных услуг. Только за 2017 год через портал "электронного правительства" оказано более 34 миллионов услуг, через портал электронного лицензирования выдано около миллиона лицензий и разрешительных документов", – добавил глава МИК.
Он также отметил, что госкорпорация "Правительство для граждан" оказывает более 83% всех государственных услуг в стране. В 2017 году корпорацией оказано 38 млн услуг, в текущем году уже более 10 млн.