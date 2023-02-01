"Сергек – Патруль" появился на дорогах Алматы

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Новый функционал направлен на обеспечение дорожной безопасности в мегаполисе и снижение уровня аварийности.

«Проект в настоящее время реализуется в пилотном варианте. Он включает оснащение экипажей патрульной полиции автоматизированными комплексами «Сергек – Патруль». С помощью камер и высокого интеллекта комплекс детектирует автомобиль в потоке, распознает госномер и передает данные на сервер. При этом государственный регистрационный номерной знак проходит сверку на предмет «подложки», отсутствие технического осмотра и страхового полиса, наличие неоплаченных штрафов, угона и причастности к каким-либо преступлениям. Кроме того, программа фиксирует нарушения ПДД на полосах, предназначенных для общественного транспорта. Зафиксированные устройством события направляются в единый реестр административных правонарушений для обработки нарушения ПДД», – проинформировал начальник управления административной полиции ДП Алматы Нурлан Аманбек.

По данным спикера, новый автоматизированной комплекс значительно улучшил свои технические возможности. Оборудование качественно работает и в темное время суток, и в ненастную погоду, и в мороз.

Автоматизированный программный комплекс интегрирован с мобильным приложением «Корғау».

«Алгоритм действия АПК следующий: после обнаружения транспорта правонарушителя, фиксации его госномера осуществляется сверка по целевым базам в реальном времени. Тут же на служебный планшет сотрудника полиции приходит уведомление о нарушении или ограничении. Далее инспектор принимает меры в соответствии с законодательством. Причем во избежание коррупционных рисков действия сотрудника во время работы в программе фиксируются», – резюмировал Аманбек.