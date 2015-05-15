Сергей Безруков расстался с женой после 15 лет брака

Одна из самых стабильных и крепких звездных пар российского кинематографа – Сергея и Ирины Безруковых – распалась, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник из театральных кругов, близкий к актерам, передает Kazpravda.kz
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Сообщается, что 41-летний Сергей Безруков больше не живет вместе со своей супругой Ириной.
По информации инсайдера, актеры расстались. Сергей и Ирина женаты уже 15 лет и всегда казались счастливой парой.
Однако в прошлом году в прессе появилась информация о том, что Сергей Безруков был не так уж и верен своей жене, и у него есть семья на стороне, где растут двое его внебрачных маленьких детей, и хотя актер их официально не признал, но обеспечивает их всем необходимым. Мать малышей – актриса из Петербурга Кристина Смирнова, ей 31 год.
При этом источник, близкий к актерам, подчеркнул, что Ирина и Сергей хоть и расстались, но остались друзьями.