Сергей Дворцевой возродит историю Тайказана через кино

Кино,История
Дана Аменова
корреспондент

Режиссер стремится максимально достоверно показать на экране историческую атмосферу той эпохи и технологию обработки металла

Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестане всемирно известный режиссер Сергей Дворцевой готовится к съемкам широкоформатного художественного фильма, посвященного истории Тайказана. Режиссер более года изучал исторические данные, работал в архивах Казахстана и за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области 

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с Сергеем Дворцевым и ознакомился с ходом международного кинопроекта и планами. На встрече также обсуждалась возможность сохранения исторических декораций после съемок и использования их в качестве туристического объекта.

Одним из основных мест съемок фильма станет исторический Карнак, где был отлит Тайказан. В связи с этим акимат области рассматривает возможность сохранения исторических декораций после съемок и использования их для развития туристического потенциала Туркестана.

В основе фильма лежит история создания знаменитого Тайказана, находящегося в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави. Режиссер стремится максимально достоверно показать на экране историческую атмосферу той эпохи и технологию обработки металла. С этой целью создаются масштабные декорации и планируется воссоздание процесса отливки Тайказана.

В ходе исследования Сергей Дворцевой посетил Иран, где изучил данные, связанные с историей Тайказана. Также изучены материалы из фондов Эрмитажа в России, ведется работа с историками, археологами и специалистами других сфер. Сейчас в рамках проекта идет отбор актеров, подготовка декораций и организация съемочных площадок. Проведены первые пробные съемки. В международном проекте участвуют отечественные и зарубежные специалисты кино.

Основные съемочные работы планируется начать в 2027 году. Фильм будет снят в широком формате с использованием передовых технологий современного кинопроизводства.

Сергей Дворцевой – российский и казахстанский режиссер документального и художественного кино, лауреат Каннского кинофестиваля и премии «Ника», член Американской киноакадемии («Оскар»). Его фильмы удостоены более 80 наград на международных кинофестивалях. Режиссер награжден орденом «Достық» II степени за вклад в сферу культуры Казахстана.

Выводя историю Тайказана на мировой экран, проект ставит целью познакомить международную аудиторию с историко-культурным наследием Туркестана.

#кино #режиссер #Сергей Дворцевой #тайказан

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