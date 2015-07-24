Свежий выпуск Сергей СКЛЯР:Многослойность причин заставляет принимать соответствующие меры Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Быть оптимистом лучше, чем пессимистом. Потому что это позволяет комфортно чувствовать себя в огромном мире. Без оптимизма не бывает открытий. Не случайно все великие ученые были оптимистами, потому что оптимизм – это вера в себя, в свои возможности, стремление к преодолению трудностей. И это то, чего, к сожалению, не хватает нашей молодежи.

Инфантилизм, неуверенность в себе, пассивность, неумение, а порой и нежелание разобраться в сложной ситуации – типичные черты современного подростка. И как следствие – большое количество детских и подростковых суицидов. В связи с этим в Республиканском научно-практическом центре психиатрии, психотерапии и наркологии Министерства здравоохранения и социального развития было проведено специальное исследование при поддержке ЮНИСЕФ. В документе анализируется проблема суи­цидального поведения подростков и молодежи.

– Сергей Владимирович, насколько я знаю, по данным ВОЗ, ежегодно около миллиона человек в мире умирают в результате самоубийства. Образно говоря, в течение года исчезает примерно такой город, как Алматы. Согласитесь, статистика более чем тревожная.

– Вы правы, и ситуация осложняется тем, что эти показатели остаются на достаточно высоком уровне. Причем группой самого высокого риска являются молодые люди. Вопросы суи­цида и его профилактики актуальны и для Казахстана. Суи­цид относится к одной из лидирующих причин смерти среди подростков.

– Но что заставляет молодых людей, которые порой и жизни-то еще толком не знают, идти на столь крайний шаг?

– Проблема самоубийства многогранна, что требует тщательного изучения со всех возможных сторон. Скажу больше: на данный момент наблюдается острый дефицит знаний в области суицидологии, а также научно обоснованных подходов к изучению этого феномена. Поэтому и было проведено исследование под непосредственным руководством международного эксперта в области суицидологии профессора Марко Саркьяпоне.

– Как Казахстан в этом плане выглядит на международном фоне?

– Согласно базе данных ЮНИСЕФ, мы входим в группу стран с высоким уровнем суицида, особенно среди подростков. Причем как парней, так и девушек в возрасте 15–19 лет. Как свидетельствует статистика, только в прошлом году 192 несовершеннолетних совершили суицид.

– Что показало исследование?

– Исследование включало три компонента. Первое – изучение смертельных случаев суицида в пяти областях нашей республики. Второе – изучение попыток суицида. Третье – выявление активных суицидальных мыслей и попыток (эта часть исследования проводилась в Восточно-Казахстанской области, в частности в Усть-Каменогорске).

Были выявлены следующие факторы риска суицидального поведения среди подростков и молодежи. Во-первых, это различные по степени выраженности симп­томы депрессии, тревоги, импульсивности, агрессии, другие эмоциональные и поведенческие трудности. Употребление или злоупотребление различными психоактивными веществами: алкоголь, табакокурение, наркотики. Как следствие – расстройство психической сферы.

Во-вторых, наличие мыслей о суициде и попытки самоубийства в прошлом. При этом отмечались случаи, когда подростки делали это демонстративно. Например, наносили себе порезы и так далее.

В-третьих, стрессовые события в жизни. Это может быть насилие в отношении подростка со стороны взрослых членов семьи. Возможно, что в семье до этого кто-то совершал или делал попытки совершить суицид.

Весь этот негативный опыт, учитывая низкую психологическую устойчивость подростка, и «выстреливает» в итоге, толкая девушку или парня на отчаянный шаг. Прибавьте к нему извечную проблему отцов и детей, непонимание, а порой и нежелание родителей проникнуться проблемами своего ребенка. Не секрет, что сейчас родители очень мало внимания уделяют своим детям. Не случайно говорят, что из жизни уходят, как правило, недолюбленные.

Любой суицид необходимо рассматривать и как биосоциальную модель. То есть здесь соединяются причины медицинского, психологического и социального плана. Это может быть и болезнь, и какая-то душевная травма, полученная в детстве. А посмотрите, какое огромное количество агрессивной информации в том же Интернете! Дети не могут ее фильтровать, воспринимая все как есть. Сюда же надо отнести непростые порой отношения в школе, окружение подростков. А также низкий уровень благосостояния неблагополучной семьи, когда ребенок чувствует себя «человеком второго сорта» среди своих сверстников. Все это становится той почвой, на которую падает зерно, порождающее впоследствии суи­цид. При этом необходимо отметить, что все эти факторы не отличаются от таковых в других странах мира, где проводились исследования.

– Значит ли это, что наши проблемы ничем не отличаются от мировых?

– Почему же, отличаются. Отличительной чертой в нашей республике является то, что у нас у одного подростка или молодого человека имеется не один, а целый комплекс таких факторов. Это, конечно же, осложняет проблему, так как эта многослойность причин заставляет принимать и соответствующие меры. Вернее, целый комплекс мер, направленных на профилактику суицидов.

– Сергей Владимирович, вы не могли бы привести конкретные примеры?

– По этическим врачебным нормам мы не имеем права называть имен наших пациентов, поэтому могу сказать лишь в общем. Скажем, ситуация выглядит так: ребенок начал постепенно меняться в поведении, стал более тихим или, наоборот, более подвижным, активным. В повседневных заботах родители и ближайшее окружение не часто замечают эти изменения его поведения. Он стал засиживаться в Интернете, постепенно обеднел круг друзей либо появились сомнительные знакомства. Стал прикрывать свои руки, стараться не смотреть на родителей прямо, избегать общения с ними. Вроде все как у всех подростков. Но именно в такие моменты родителям и близким нужно обращать внимание на подростка, интересоваться им и его возможными проблемами.

– Кто чаще всего решается на роковой шаг – мальчики или девочки?

– По завершенным суицидам – мальчики. Их почти в 2 раза больше, чем девочек. Но попытки, то есть желание не умереть, а попугать, чаще делают девочки. Психологические особенности мальчиков больше подталкивают к импульсивным действиям. У девочек в этом отношении больше шансов выговориться с подругой, поплакаться, им легче поделиться своими проблемами, чем мальчикам.

– Как определить первые признаки потенциального юного самоубийцы?

– В первую очередь нужно обращать внимание на изменение поведения. То есть любые отклонения от нормы, возможное применение наркотиков, алкоголя. Все это уже сигнал, что с таким подростком нужно разбираться. И лучше, если это сделает психолог. На первых порах обязательна психотерапевтическая коррекционная помощь, а потом, возможно, и медикаментозная. Иногда достаточно беседы по душам. Ребенку надо просто выговориться, и психолог может подсказать ему выход из сложной ситуации.

– Что бы вы посоветовали в вопросе профилактики суицидов?

– Необходимо укреплять здоровье, и не только подростков, но и всего населения. В том числе психическое. На базе нашего Центра психиатрии работают специа­листы в этой области. Через управления здравоохранения к нам поступает статистическая информация, которую получают со станции скорой медицинской помощи, из стационаров города, поликлиник. Отмечу, что сейчас во всех поликлиниках города есть психологи, отвечающие и за эту проблему. Поэтому если есть какие-либо психические отклонения, проблемы, кризисные ситуации, необходимо обращаться к профессиональным специалистам: психологам, психотерапевтам, психиатрам.



