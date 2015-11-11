Сериал и кинофильм "Казахское Ханство" ожидаются на Наурыз

Культура
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Ксения Воронина
10-серийная киноэпопея "Казахское ханство", а также созданный на ее основе кинофильм могут выйти на Наурыз. Об этом в кулуарах после пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал Арман Асенов, продюсер проекта "Қазақ елі", заслуженный деятель Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Те или иные фильмы должны выходить в свое время. Мы считаем, что фильм о кочевниках идеально подходит к Наурызу. На сегодня отснято уже 70 из 150 сцен. Съемки идут без помех – ну, разве что с поправкой на погодные условия. Кроме 10-серийного сериала, мы также планируем выпустить полнометражную версию", – рассказал Асенов.

Он также сообщил, что большой интерес к праву "первой ночи" (первого показа) проявляет арабский телеканал "аль-Джазира", а также россияне, где Наурыз является значимым праздником – ведутся переговоры с Первым каналом, НТВ и другими.

Кроме того, он рассказал о том, что благодаря краутсерфингу удалось собрать 150 млн тенге. Любой казахстанец может помочь профинансировать проект с помощью краудфандинга. Для этого нужно зайти на сайт qazaqeli550.kz.

Также проспонсировать проект на 500 млн тенге собирается неназванная крупная промышленная группа.

На сегодня расчетный бюджет проекта, претерпев несколько сокращений, составил 2 млрд 167 млн тенге.

Напомним, что фабула и художественные детали киноэпопеи прорабатывались командой писателей и драматургов, среди которых Смагул Елубаев и Тимур Жаксылыков.

При написании сценария использовалась историческая и художественная литература, в том числе первая часть романа "Кочевники" Ильяса Есенберлина. Сюжетная линия выстраивается с момента основания ханства в 1465 году Жанибеком и Кереем – вплоть до 1512 года, когда к власти пришел уже хан Касым.

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