Сериал и кинофильм "Казахское Ханство" ожидаются на Наурыз

10-серийная киноэпопея "Казахское ханство", а также созданный на ее основе кинофильм могут выйти на Наурыз. Об этом в кулуарах после пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал Арман Асенов, продюсер проекта "Қазақ елі", заслуженный деятель Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Те или иные фильмы должны выходить в свое время. Мы считаем, что фильм о кочевниках идеально подходит к Наурызу. На сегодня отснято уже 70 из 150 сцен. Съемки идут без помех – ну, разве что с поправкой на погодные условия. Кроме 10-серийного сериала, мы также планируем выпустить полнометражную версию", – рассказал Асенов.
Он также сообщил, что большой интерес к праву "первой ночи" (первого показа) проявляет арабский телеканал "аль-Джазира", а также россияне, где Наурыз является значимым праздником – ведутся переговоры с Первым каналом, НТВ и другими.
Кроме того, он рассказал о том, что благодаря краутсерфингу
удалось собрать 150 млн тенге. Любой казахстанец может помочь профинансировать проект с помощью краудфандинга. Для этого нужно зайти на сайт qazaqeli550.kz
.
Также проспонсировать проект на 500 млн тенге собирается неназванная крупная промышленная группа.
На сегодня расчетный бюджет проекта, претерпев несколько сокращений, составил 2 млрд 167 млн тенге.
Напомним, что фабула и художественные детали киноэпопеи прорабатывались командой писателей и драматургов, среди которых Смагул Елубаев и Тимур Жаксылыков.
При написании сценария использовалась историческая и художественная литература, в том числе первая часть романа "Кочевники" Ильяса Есенберлина. Сюжетная линия выстраивается с момента основания ханства в 1465 году Жанибеком и Кереем – вплоть до 1512 года, когда к власти пришел уже хан Касым.