Серик Акылбай: укороченные брюки и борода не являются признаками экстримизма

Общество
1961
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта ortcom.kz
Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Серик Акылбай обратил внимание на тот факт, что ношение коротких штанов, усов и бород не является признаками экстремизма, передает Kazpravda.kz

По его словам, к ответственности нужно привлекать за конкретные действия, а вышеперечисленные атрибуты являются лишь внешними признаками религиозной принадлежности.

"В философии есть понятия forum internum и forum externum. Internum – то, что у нас внутри, вера – это абсолютное право, которое трудно ограничить. А externum – это внешнее проявление internum – того, что у вас внутри. Например, если человек имеет экстремистские убеждения, то в его действиях проявляются такие признаки, как агитация, привлечение, создание групп, призыв к неповиновению. Оно никогда тайным не может остаться, и наши правоохранительные органы работают в этой части. Когда нарушается у нас закон, когда выявляются признаки преступления – только тогда (полицейские) интересуются (таким человеком)", – подчеркнул он на брифинге в СЦК.

Между тем заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев напомнил о политической стороне вопроса. Сейчас в мире в рамках Организации Объединенных Наций существуют 19 различных конвенций, которые рассматривают различные проявления терроризма. Из них Казахстан к настоящему моменту ратифицировал 15. 

"Оставшиеся четыре конвенции находятся в работе, и, я думаю, в ближайшее время они также будут ратифицированы нашей страной", – сообщил Ашикбаев.

Популярное

Все
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Пятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбината
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Океан нуждается в защите
Закрывайте двери!
Рынок Казахстана наводнен поддельной продукцией, повсеместно нарушаются права покупателей. Но готовы ли государственные органы с этим бороться?
YuMi спасает джунгли
Атакуют… сверчки
В Алматы растет число дорожных аварий, совершенных водителями средств индивидуальной мобильности
В Восточном Казахстане санитарные врачи советуют выбирать овощи и фрукты с маркировкой органического продукта
В области Жетысу нерадивые родители задолжали собственным детям 366 миллионов тенге.
Вливания набережную не спасают
Кому участок по сходной цене?
Неутешительными результатами закончилась месячная проверка АО «Озенмунайгаз» и его подрядных организаций
Деревья в… кодексе
Еврокоды тормозят строительство
Проза как стихи
Чтобы лес уберечь от пожаров
Любовь и свобода
Портреты заговорили
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Изрезал ножом супругу во дворе дома житель Костаная
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете
Говорили открыто и откровенно
Вертолеты привлекли к тушению пожара под Астаной
На правительственном часе в Мажилисе были обсуждены вопросы импортозамещения плодоовощной продукции, ее переработки и хранения
Растет число беженцев
Дополнительные силы ДЧС двух областей направили на тушение пожара под Астаной
Казахстанская анимационная лента «Бесік жыры» признана лучшей на фестивале Roshani International Film Festival 2023 (Индия)
Полмиллиарда тенге собрали для пострадавших от лесного пожара в области Абай
Осуждены участники ОПГ, незаконно зарегистрировавшей почти 350 тысяч авто в Казахстане
Загоревшийся сухостой тушат в Астане
Сохранять единство и идти вперед
Наполовину снижен тариф на воду в Алматинской области после проверки прокурорами
В Восточно-Казахстанской области на горном перевале с видом на дорожные серпантины появилось… пианино
Объявлен топ-5 туристских городов Казахстана
Регистрация авто по поддельным документам: преступные группы задержаны в трех регионах РК
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция

Читайте также

В столице прошел велопробег в честь 25-летия Астаны
Неутешительными результатами закончилась месячная проверка …
В области Жетысу нерадивые родители задолжали собственным д…
В Восточном Казахстане санитарные врачи советуют выбирать о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]