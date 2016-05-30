Серик Акылбай: укороченные брюки и борода не являются признаками экстримизма

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Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Серик Акылбай обратил внимание на тот факт, что ношение коротких штанов, усов и бород не является признаками экстремизма, передает Kazpravda.kz
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По его словам, к ответственности нужно привлекать за конкретные действия, а вышеперечисленные атрибуты являются лишь внешними признаками религиозной принадлежности.
"В философии есть понятия forum internum и forum externum. Internum – то, что у нас внутри, вера – это абсолютное право, которое трудно ограничить. А externum – это внешнее проявление internum – того, что у вас внутри. Например, если человек имеет экстремистские убеждения, то в его действиях проявляются такие признаки, как агитация, привлечение, создание групп, призыв к неповиновению. Оно никогда тайным не может остаться, и наши правоохранительные органы работают в этой части. Когда нарушается у нас закон, когда выявляются признаки преступления – только тогда (полицейские) интересуются (таким человеком)", – подчеркнул он на брифинге в СЦК.
Между тем заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев напомнил о политической стороне вопроса. Сейчас в мире в рамках Организации Объединенных Наций существуют 19 различных конвенций, которые рассматривают различные проявления терроризма. Из них Казахстан к настоящему моменту ратифицировал 15.
"Оставшиеся четыре конвенции находятся в работе, и, я думаю, в ближайшее время они также будут ратифицированы нашей страной", – сообщил Ашикбаев.