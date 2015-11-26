​Серик Каскабасов: Новая модель финансирования спорта – залог стабильности и успеха

– Серик Сеитович, что послужило толчком для работы?

– Деятельность конфедерации направлена на содействие комплексному развитию спорта высших дос­тижений в стране, что обуславливает необходимость вникать и изучать большой круг вопросов отрасли в целом. Ознакомившись с государственным «спортивным бюджетом», председатель конфедерации Тимур Кулибаев поручил посетить регионы и понять причины проблемных моментов.

В мае-июне текущего года мы посетили все регионы страны, осмотрели спортивные объекты и специализированные спортивные учреждения, провели встречи с заместителями акимов областей и руководителями областных управлений физичес­кой культуры и спорта, местными спортивными федерациями, тренерскими составами. Нужно отметить, что представители местной спортивной общественности вели открытый диалог. По итогам были определены причины несовершенства существующей спортивной системы.

Распределение бюджетных средств по видам спорта на местном уровне ведется нерационально и необъективно. Большая часть выделяемых бюджетных средств направляется на финансирование профессиональных клубов по игровым видам спорта, таких как футбол и хоккей. При этом другие виды спорта, в том числе приносящие олимпийские медали, а также такие направления, как массовый спорт, детско-юношеский спорт, финансируются по остаточному принципу. Не учитываются интересы более успешных и результативных видов спорта

– Можете привести какие-нибудь конкретные примеры?

– Конечно. Сейчас финансирование определяется исходя из спортивных приоритетов руководителей областей. Например, в нынешнем году спортивный бюджет регионов составил более 68 миллиардов тенге, из них на футбол запланировано 16 миллиардов тенге, что в среднем составляет 24% от общего финансирования всех регионов. В некоторых областях цифры доходят до 40%. При этом в Казахстане 170 спортивных дисцип­лин. Конфедерация полагает, что действующая система финансирования физической культуры и спорта в стране проявляет себя как сдерживающий фактор развития спортивной отрасли в целом.

– А какие это факторы?

– Я бы выделил два основных. Во-первых, отсутствие регламентированных принципов и «волюнтаризм» в сис­теме финансирования видов спорта. Как я уже сказал ранее, основной приоритет составляют клубы по игровым видам спорта. Не учитываются интересы более успешных и результативных видов спорта. Во-вторых, отсутствие полномочий у спортивных федераций на республиканском и местном уровнях для участия в процессе определения фактически требуемого объема финансирования вида спорта и контроля освоения выделенных средств. При такой системе очень сложно развивать спорт в регионах. После проведенного анализа мы по поручению председателя конфедерации вышли с инициативой о рассмот­рении новой системы финансирования, которую поддержало Министерство культуры и спорта, за что выражаем благодарность. В настоящее время вопрос проработан. Конфедерация в составе специально созданной рабочей группы Министерства культуры и спорта с учас­тием всех заинтересованных министерств приняла участие в разработке предложенной новой концепции модели финансирования спорта в стране.

– Что из себя представляет новая модель, и какие изменения предполагает?

– В основном эти изменения предполагают обеспечение прозрачности и сбалансированности системы финансирования спорта в регионах. Текущий порядок распределения финансирования по видам спорта без регламентированных принципов характеризуется низким уровнем эффективности и объективности. Основные изменения коснутся усиления роли Национального олимпийского комитета, республиканских и местных федераций в системе спорта. При этом НОК будет выражать консолидированную позицию аккредитованных республиканских спортивных федераций. Предполагается выделение финансирования аккредитованным спортивным федерациям по линии государственного задания по направлениям: поддержка развития спорта в целом, это спорт высших достижений и массовый спорт, а также национальные виды спорта; процесс подготовки и участие членов сборных команд РК по видам спорта в национальных и международных спортивных соревнованиях; непосредственно проведение соревнований от районного до республиканского уровня; некоторые административные расходы федераций. При этом основой определения объемов государственного финансирования будет система ранжирования видов спорта.

– Не могли бы поподробнее рассказать о ранжировании?

– В настоящее время эта практика широко применяется в мире. Многие страны – мировые спортивные державы – успешно внедрили ее.

Концепция предусматривает в сис­теме ранжирования 5 основных критериев: спортивные достижения на международных соревнованиях, национально-культурная традиционность вида спорта, наличие кадрового потенциала, материально-техническая база, соотношение особенностей вида спорта к климатическим условиям региона. Все это будет направлено на эффективное и оптимизированное финансирование спорта.

Например, у нас есть регионы, где 7 месяцев практически зима, в таких регионах уместно будет усиленно развивать зимние виды спорта, а в регионах, где традиционно успешно развиваются единоборства, приоритет будет отдаваться им.

– Серик Сеитович, в сфере спорта вы заняты не первый год. Можете резюмировать предлагаемые новшества?

– Предложения, выдвинутые Тимуром Кулибаевым о реформировании системы финансирования физической культуры и спорта, базируются на международном опыте. Предложенные новшества позволят устранить в первую очередь коррупцию при формировании и распределении бюджетных средств на развитие спорта в нашей стране. Я уверен, новая система финансирования будет гарантировать объективное и независимое распределение финансирования на республиканском и областном уровнях, тем самым обеспечатся дальнейшее развитие спорта в стране и высокие спортивные результаты на международной арене.

Аккредитованные местные и рес­публиканские федерации в соответствии со своими миссиями и задачами будут выступать активными субъектами спортивной отрасли. Новая модель финансирования послужит фундаментом формирования новой системы развития отечественного спорта.

– Спасибо за беседу. Надеемся, новая модель в корне изменит подходы к финансированию спорта.

– Спасибо вашему изданию за проявленный интерес к столь актуальному вопросу нашей отрасли.