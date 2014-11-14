Серик Конакбаев избран вице-президентом AIBA

Серик Конакбаев избран на пост вице-президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса.
В корейском Чеджу на Конгрессе АИБА проходят выборы руководящего состава Международной ассоциации бокса. Напомним от Азиатского континента на пост вице-президента АИБА был выдвинут член исполкома Международной ассоциации, вице-президент КФБ по работе с судейским корпусом Серик Конакбаев.
"Легенда отечественного спорта одержал очередную победу в своей карьере: мировая боксерская общественность поддержала кандидатуру нашего соотечественника, доверив ему посты вице-президента АИБА и президента Азиатской конфедерации бокса", – указывается в распространенном пресс-релизе.
В конгрессе принимают участие представители всех 198 национальных федераций.
