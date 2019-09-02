​ Серик Рустамбеков: «Да будет жесткий отбор!»

– В июле наша газета публиковала материал в рубрике «Эксперт-совет», в котором собраны мнения специалистов о качестве проектирования и о роли технадзора. Есть ответы на вопрос о том, почему бывают откровенно слабы проекты. Пожалуйста, выскажите свое мнение как вице-президент Национальной ассоциации проектировщиков Казахстана.

– Действительно, многие экс­перты сходятся во мнении, что качество проектов оставляет желать лучшего. Я во многом согласен с этим. Существующая система лицензирования проект­ной деятельности оказалась на практике совершенно непродуманной и неэффективной. Из-за чего на рынок проектных работ вышли заведомо слабые организации. Судите сами, на данный момент юридических лиц, обладателей лицензий, – более 13 тысяч. Из них лишь более тысячи имеют первую, то есть высшую, категорию.

Правила сейчас таковы, что любой желающий может прикупить себе готовую проектную фирму, обладающую лицензией любой категории, через многочисленные объявления в Интернете. Чаще всего эти организации, имею­щие нулевой опыт, изначально создавались для продажи. Возможно, их лицензии получены коррупционным путем. Через демпинг на тендерах по госзакупке значительная часть проектных работ попадает в руки обладателей таких липовых лицензий. Страшно представить возможные последствия строи­тельства по проектам, разработанным такими горе-проектировщиками.

Эти проблемы известны. Комитет по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК как один из возможных вариантов исправления ситуации с лицензированием предлагает ввести правило, обязывающее проектные организации проходить процедуру подтверждения лицензии через каждые 3 года.

Однако, по моему личному мнению, эта процедура вряд ли поможет устранить с рынка проектных работ недобросовестных проектировщиков. Наоборот, создаются широчайшие возможности для коррупции. Представьте, что вдруг все 13 тысяч проектных организаций будут вынуждены в течение короткого времени пройти обязательную процедуру переаттестации! Наверняка недобросовестная их часть пойдет привычным путем, выискивая лазейки.

– Серик Исаевич, скажите, есть ли в стране некая система аттестации проектировщиков? Она работает?

– Система есть. Но и она – фактор, отрицательно влияющий на качество проектных работ. На данный момент аттестацией проектировщиков занимается более 130 организаций, официально аккредитованных профильным комитетом. Аттестация проводится методом тестирования на знание строительного законодательства по официально утвержденному перечню вопросов. На практике большая часть аттестатов попросту покупается у той организации, где меньше стоимость, а сама процедура проводится формально или не проводится вообще. Такие вот «преимущества рыночных отношений», все вопросы можно решить по телефону без лишних проблем.

– Получается, никуда не делось «позвоночное право», и цветет коррупция?

– Получается, что такое важное и ответственное дело, как персональная аттестация специалис­тов, отдано на откуп совершенно неизвестным организациям, ориентированным на коммерческий результат. Было бы логичным, чтобы специалисты проходили аттестацию на базе давно существующих и действующих отраслевых профессиональных ассоциаций и союзов, таких как Союз архитекторов, Союз строителей, Национальная ассоциация проектировщиков и подобных.

Как видим, именно существую­щая система лицензирования проектных организаций и аттестации специалистов привела к нынешнему состоянию дел, когда на рынок проектных работ допущено большое количество компаний и лиц, не обладающих необходимой квалификацией и опытом. Результат – не только слабое качество проектов, но и наличие тысяч проектных компаний, имеющих лицензии, но так и не приступивших к проектной деятельности.

– Каков же выход из ситуации?

– Я думаю, что выход один: создание на базе существующих профессиональных объединений палат архитекторов и инженеров, как это практикуется во всех развитых странах. Такие палаты создаются как саморегулируемые объединения специалистов, страхую­щие свои профессиональные риски как в рамках палаты, так и персонально.

Палата будет допускать на рынок проектных работ юридичес­ких и физических лиц только через жесткий отбор! Он станет единственным путем для специа­листов. Их станут проверять на знание строительного законодательства и наличие профессионального опыта. При такой системе проектным организациям не понадобится лицензия, им необходимо иметь в штате специалистов, обладающих соответствующим сертификатом, выданным саморегулируемой палатой.

– Но, возможно, пока будет меняться система, стоит проводить мастер-классы, организовывать практику студентов? Например, в стенах возглавляемой авторитетнейшим зодчим Абдысагитом Татыгуловым Проектной академии Kazgor?

– Проектная академия во все времена являлась флагманом проектного дела, праматерью многих известных проектных институтов и кузницей кадров для всего Казахстана. За свою почти 90-летнюю историю по проектам сотрудников построены многие уникальные здания и сооружения. Например, в Алматы – Дворец Республики, гостиница «Казахстан», комплекс «НурлыТау» и многие другие, ставшие исторической вехой в развитии проектного дела. Многие нормативные документы, положившие в стране начало реформированию строительного законодательства, разрабатывались именно этим проектным учреждением.

На самом деле под крышей академии было организовано и проведено более 20 мастер-классов со многими известными мастерами архитектуры Казахстана и зарубежья. В некоторых из них принимал участие и я в качестве слушателя, открыв для себя много нового, получив массу положительных эмоций при общении с выдающимися современниками.

Что касается практики для студентов, то это идеальное место, где будущие архитекторы могут приобщиться к профессии под руководством специалистов и экс­пертов самого высокого класса. И надо сказать, там всегда много студентов-практикантов. Они, как правило, имеют прекрасную практику, да еще и получают зарплату.

Если говорить о бессменном руководителе академии Татыгулове Абдысагите, то это отдельная история жизни и творчества воистину легендарной личности, внесшей большой вклад в развитие и совершенствование проектного дела в Казахстане. Он опубликовал около 10 научно-технических монографий и более 400 статей по актуальным вопросам архитектуры и строительства.

Особую ценность среди его научных трудов представляют казахско-русский и русско-казахский терминологические словари по архитектуре и строительству, изданные в 2000 году. Словарями впервые в истории страны введены в оборот казахского языка совершенно новые термины и определения.

Он настоящий аксакал проект­ного дела, и мне трудно назвать еще кого-нибудь из современников, равного ему по таланту, опыту, знаниям и преданности профессии. Его деятельность настолько многогранна, что в рамках интервью невозможно отобразить все сферы его интересов, прочувствовать значимость личности для истории развития проектного дела страны.

– Может ли Национальная ассоциация проектировщиков Казахстана, вице-президентом которой являетесь Вы, а президентом – Абдысагит Татыгулов, взять на себя роль проводника практических навыков для проектировщиков?

– Мы готовы и даем навыки в работе с законодательными нормами в сфере архитектуры и строительства. Своих представителей ассоциация направляет на обсуждение значимых для отрасли вопросов в составе соответствующего комитета НПП «Атамекен» и научно-технического совета при Комитете по делам строительства и ЖКХ. Надо сказать, наши специалис­ты очень активно отстаивают профессиональные интересы.

Удалось сдвинуть с мертвой точки и вынести приемлемое решение по вопросу демпинга на конкурсах по госзакупу, заметно увеличить стоимость авторского надзора (раньше она была примерно в 7 раз меньше технического надзора, теперь – в 3 раза меньше).

Мы бьем во все колокола, доказывая неправомерность законодательного закрепления за авторским надзором несвойственных ему функций. Вырабатываем консолидированные мнения проектировщиков по самым острым вопросам и активно отстаиваем свои решения в органах государственной власти. И скажу, что благодаря личному авторитету Абдысагита Татыгулова нам удалось решить кое-какие тактические задачи. Решение же стратегичес­ких задач впереди, мы над ними работаем. А главное – впереди. Надо за счет высокого качества проектов поднять престиж и авторитет проектировщиков до уровня западных стран.

– Кого мы имеем сейчас в среде проектировщиков?

– Большая часть проектировщиков, работающих в РК, представлена в основном архитекторами и инженерами различных специальностей, получившими высшее образование в отечественных вузах. Из всех специалистов, работающих в сфере проектирования, для строи­тельства только архитекторы изначально обучаются как будущие проектировщики. Инженеры разной специализации, работающие в проектных организациях, получают образование по общей программе, без их разделения в процессе обучения на будущих проектировщиков или производственников.

А поскольку проектирование является очень специфической и ответственной сферой дея­тельности, инженерам, как, впрочем, и архитекторам, для обеспечения высокого качества проектов требуется наличие хорошего профессионального опыта. Из-за пробелов законодательства в сфере лицензирования и аттестации на рынок проектных работ пришли много организаций и лиц, не имеющих соответствующего опыта и квалификации.

Судите сами, из более 13 тысяч проектных компаний, имеющих лицензию, реально работают не более 15%. Остальные – «дремлющие фирмы». Их периоди­чески, за счет демпинга, вовлекают в процесс. До недавнего времени такие «дремлющие» выигрывали большую часть тендеров на госзакупках проектных работ, сбрасывая цену проектных работ более чем на 50%. В сложившейся ситуации без принятия кардинальных мер трудно прогнозировать улучшение ситуации с качеством проектов.

– Серик Исаевич, а ведется ли на нынешних стройках авторский надзор? Не потерял ли он былую важность и авторитет?

– Как и прежде, многие проектные компании осуществляют авторский надзор за строи­тельством объектов по своим проектам сами. Но могут уступить это право организациям и лицам, имеющим на это право в соответствии с действующим законодательством.

Однако есть проблемы. Как раз в сохранности авторитета. В текущем году соответствующим приказом МИИР РК в обязанности авторского надзора включили требование подписывать ежемесячные акты и формы, подтверждающие объемы работ, их стоимость, а также количество и стоимость приобретенных подрядчиком материалов, изделий и оборудования. То есть представители авторского надзора должны производить ежедневные замеры объемов выполненных работ, иметь доступ к счетам подрядчиков, чтобы в конце месяца подтвердить объемы работ и их стоимость. При обсуждении этой новации в среде проектировщиков и на площадке НПП «Атамекен» принято решение настаивать на отмене требования о необходимости подписи представителей авторского надзора под указанными формами и актами.

Абсурдность нововведения выпукло и ярко прокомментировали наши коллеги, проектировщики алматинского мет­ро. Они задали очень простой вопрос: как на таком объекте, где работы одновременно ведутся в три смены и на разных участках, можно вести учет, к примеру, вынутого и перемещенного грунта?

Кроме того, вряд ли генподрядчик допустит проектировщика к своим счетам и договорам, а как без этого авторский надзор может подтвердить фактическую стоимость выполненных работ или приобретенных материалов и изделий? Ведь стоимостные показатели в сметной документации проекта значительно отличаются от договорной стоимости объекта и реальной рыночной.

Еще одним из вопросов, требующих изменений в сфере авторского надзора, является требование, содержащееся в приказе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, которым вменяется в обязанность авторского надзора производство фактических замеров. Эту фразу проектировщики трактуют, как и было принято раньше. То есть проверить фактическое сечение основных конструкций здания, сечение арматуры и тому подобное, чтобы удостовериться в соответствии проекту основных элементов сооружений конструкции и параметров инженерного оборудования. Заказчики эту фразу трактуют очень расширительно: тотальные замеры всего и всегда.

Считаю, что так авторитет авторского надзора низводится до уровня учетчиков. К примеру, представьте ситуацию: сдается многоквартирный жилой комплекс на 500–1 000 квартир, а для регистрации и последующей передачи прав собственности на квартиры дольщикам или покупателям нужна достоверная информация и прежде всего чертеж плана квартиры. Он основной из числа документов, необходимых для регистрации прав собственности. Это то, что в обиходе называлось раньше техпаспортом и выполнялось за отдельную плату многочисленными лицами и организациями, кормящимися вокруг БТИ. Сейчас эту работу по скрупулезному обмеру построенных квартир возлагают на проектировщиков.

Многие скажут, мол, передайте готовые чертежи из проекта, и дело с концом. Но фактические площади квартир и размеры его отдельных элементов всегда будут отличаться от проектных. Дело в том, что при строительстве отклонение на 3 сантиметра даже основных конструктивных осей для большинства типов сооружений вполне допустимо. На практике разница в площадях квартир по проекту и в натуре отличаются на несколько квад­ратных метров, что для дольщиков или покупателей квартир является весьма существенным фактором, определяющим стоимость собственности.

Таким образом, из-за того, что на авторский надзор пытаются возложить все новые и новые обязательства, ему несвойственные, проектировщики будут повсеместно отказываться от ведения авторского надзора. И тогда его будут осуществлять случайные люди, не имеющие к проекту никакого отношения, но имеющие на руках аттестаты, полученные в результате формального двухнедельного обучения и тестирования. Это в корне неверный подход.

– На Ваш взгляд, какие шаги следует предпринять в первую очередь, чтобы проектировщик выполнял свою работу, включая и авторский надзор, с особым тщанием?

– Я полагаю, давно надо пересмотреть в сторону увеличения стоимость проектных работ, а также авторского надзора. Сейчас к проектированию объектов для строительства появляются все новые и новые требования, ужесточаются экологические правила, запросы экспертизы. Имеется острая необходимость постоянно совершенствовать свой опыт и профессиональные навыки, приобретать и осваивать новые компьютерные прог­раммы, но цены на проектные работы остались на уровне времен СССР, а сроки выполнения проектных работ сократились примерно вдвое. Невозможно обеспечить хорошее качество проектов, когда проектировщики вынуждены работать в условиях цейтнота по времени и демпинга по ценам.

Проектировщикам директивно предписана в ближайшие годы разработка проектов с применением BIM-технологий. По элементарным подсчетам, на одно рабочее место проектировщика (включая программное обеспечение и обучение специа­листа) требуется как минимум 3,5 миллиона тенге. А учитывая, что рабочий проект состоит как минимум из 7 разделов, нетрудно прикинуть, какие затраты их ожидают. В нынешних условиях, когда даже успешно работающие проектные компании испытывают сложности из-за недостатка средств, необходимых для развития, можно ожидать, что большинство из них не выдержит конкуренции с зарубежными фирмами. И тогда проектное дело в нашей стране прикажет долго жить.

– Лет шесть назад говорилось о необходимом реформировании системы техрегулирования в сфере архитектуры, градостроительства и строи­тельства. Что привнесла ассоциация в решение этого воп­роса?

– По поводу реформирования системы технического регулирования в сфере архитектуры и строительства мы смело можем поставить себе в заслугу, что на протяжении уже 6 лет удается блокировать принятие в рамках Евразийского экономического союза положения о том, чтобы в систему техрегулирования включать здания и сооружения.

Коротко о сути проблемы. Дело в том, что представители РФ очень активно и настойчиво пытаются включить в систему межгосударственного техрегулирования наряду с материалами, изделиями и оборудованием также здания и сооружения. Позиция представителей нашей ассоциации в составе межправительственной комиссии ЕАЭС заключается в том, что вопросы техрегулирования зданий и сооружений являются суверенным и неотъемлемым правом республики.

Такая позиция проста и понятна. В отличие от общих для ЕАЭС требований, предъявляемых к материалам, изделиям и оборудованию, которые могут и должны свободно перемещаться в пределах сообщества, здания и сооружения, находящиеся на территории Казахстана, должны соответствовать требованиям национального законодательства.

В случае если бы нам не удалось заблокировать этот вопрос, пришлось бы проектировать здания и сооружения, руководствуясь чужими интересами, которые чаще всего противоречат национальным. Мы гордимся тем, что отстояли интересы Казахстана.

– На Ваш взгляд, что утеряно и что, напротив, приобретено проектировщиками в нынешних конкретных условиях рынка?

– Как во всякой профес­сиональной среде, среди них есть лидеры и аутсайдеры. К лидерам я отношу небольшую группу проектных компаний, имеющих собственную производственную базу талантливых архитекторов, квалифицированную команду специалистов, финансовую устойчивость и, главное, опыт проектирования сложных объектов. Таких немного, но они есть и работают на уровне лучших зарубежных.

К сожалению, большая часть проектных компаний не обладает ни опытом, ни соответствую­щей базой и постоянным штатом специалистов, некоторые из них вообще наспех созданы под конкретный «жирный» госзаказ, на продажу или просто на всякий случай. Действующие условия игры, изложенные выше, позволяют без особых усилий создавать и плодить подобные организации, что, конечно же, прискорбно.