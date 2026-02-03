Об этом сообщили в областном акимате, передает Kazpravda.kz
- В Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области по собственному желанию освобождены от занимаемых должностей руководитель ведомства Серик Сапиев и его заместитель Даурен Есимханов, - говорится в официальной информации областной администрации.
Ранее Серик Сапиев выступил с видеообращением, в котором рассказал о причинах драки со своим заместителем.
В свою очередь акимат Карагандинской области заявил о начале проверки в управлении спорта.