Об этом сообщили в областном акимате, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- В Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области по собственному желанию освобождены от занимаемых должностей руководитель ведомства Серик Сапиев и его заместитель Даурен Есимханов, - говорится в официальной информации областной администрации.

Ранее Серик Сапиев выступил с видеообращением, в котором рассказал о причинах драки со своим заместителем.

В свою очередь акимат Карагандинской области заявил о начале проверки в управлении спорта.