Серик Сапиев стал депутатом Мажилиса

Спорт
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Фото с сайта sapiev.happy-drive.kz
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала члена партии "Нұр Отан" Серика Сапиева депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Сегодня, 28 февраля, на заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии со статьями 46, 97-1 и 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" принято решение о регистрации Сапиева Серика Жумангалиевича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан на основании постановления бюро Политического совета партии "Нұр Отан", – говорится в распространенной информации.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил Серику Сапиеву удостоверение и нагрудный знак депутата Мажилиса Парламента РК.

Серик Сапиев – известный казахстанский боксер, чемпион мира 2005 и 2007 годов, олимпийский чемпион 2012 года, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, обладатель Кубка Вэла Баркера 2012 года, Посол доброй воли ЮНЕСКО по спорту.

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