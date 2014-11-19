Спорт

Серик Сапиев возглавит "Астана Арланс"

Серик Сапиев возглавит "Астана Арланс". Об этом телеканалу "Астана" сообщил председатель попечительского совета Президентского спортивного клуба "Астана" Дархан Калетаев. Олимпийский чемпион уже дал своё принципиальное согласие и к работе приступит, скорее всего, в середине декабря по возвращении из Лондона, где спортсмен проходит обучение.

Напомним, генеральный директор клуба Болат Манкенов, работавший с командой со дня основания, покинул свой пост по собственному желанию. Что касается финансирования, то проблем у клуба не будет, отметил Калетаев. Сейчас идёт верстка бюджета следующего года, в течение двух недель он должен быть утвержден.

"Все идет по намеченному плану. Никаких сбоев в работе "Астана Арланс" нету. Серик сам – спортсмен, опытный человек. Тем более уже прошел неплохую школу, я думаю, он сможет с новыми силами еще больше объединить команду и привести ее к победам", – сказал Д. Калетаев.

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