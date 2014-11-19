Спорт
Серик Сапиев возглавит "Астана Арланс". Об этом телеканалу "Астана" сообщил председатель попечительского совета Президентского спортивного клуба "Астана" Дархан Калетаев. Олимпийский чемпион уже дал своё принципиальное согласие и к работе приступит, скорее всего, в середине декабря по возвращении из Лондона, где спортсмен проходит обучение.
Напомним, генеральный директор клуба Болат Манкенов, работавший с командой со дня основания, покинул свой пост по собственному желанию. Что касается финансирования, то проблем у клуба не будет, отметил Калетаев. Сейчас идёт верстка бюджета следующего года, в течение двух недель он должен быть утвержден.
"Все идет по намеченному плану. Никаких сбоев в работе "Астана Арланс" нету. Серик сам – спортсмен, опытный человек. Тем более уже прошел неплохую школу, я думаю, он сможет с новыми силами еще больше объединить команду и привести ее к победам", – сказал Д. Калетаев.
Напомним, генеральный директор клуба Болат Манкенов, работавший с командой со дня основания, покинул свой пост по собственному желанию. Что касается финансирования, то проблем у клуба не будет, отметил Калетаев. Сейчас идёт верстка бюджета следующего года, в течение двух недель он должен быть утвержден.
"Все идет по намеченному плану. Никаких сбоев в работе "Астана Арланс" нету. Серик сам – спортсмен, опытный человек. Тем более уже прошел неплохую школу, я думаю, он сможет с новыми силами еще больше объединить команду и привести ее к победам", – сказал Д. Калетаев.