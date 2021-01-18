Серик Шапкенов возглавил Министерство труда и социальной защиты населения РК
Айдана Демесинова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Серика Шапкенова министром труда и социальной защиты населения РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Шапкенов Серик Жамбылулы родился в 1979 году. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет. По специальности экономист-математик.
Трудовую деятельность начал преподавателем Западно-Казахстанского государственного университета.
В 2001-2012 годах работал в местных исполнительных органах Западно-Казахстанской области. Являлся руководителем Управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, заместителем акима, первым заместителем акима Западно-Казахстанской области.
Назначался государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК, акимом Атырау, первым заместителем акима Атырауской области.
С июня 2020 года – заместитель министра труда и социальной защиты населения РК.