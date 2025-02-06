Серик Жумангарин пообещал покончить с саранчой в Казахстане

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Сегодня в кулуарах Сената Серик Жумангарин ответил на вопрос, ожидать ли в стране нашествия летающих вредителей в этом году, передает Kazpravda.kz

Как сообщил министр, в прошлом году на борьбу с саранчой было выделено 8,1 млрд тенге, а в этом - 7 млрд тенге.

«Я так понимаю это последний год ее (саранчи - прим. автора), и она инкубируется несколько лет. В этом году мы с ней разберемся, опыт уже наработали и на следующий год уйдем в цикл тишины», - сказал Жумангарин.

При этом площадь саранчи в республике немного уменьшилась по сравнению с прошлыми годами, добавил он.

«На сегодня эта площадь составляет не более 2 млн гектаров. Необходимые химреагенты покупаются, техника в наличии имеется» - сообщил заместитель премьер-министра.

По его словам, в текущем году в республике будет проведена более активная посевная кампания и заверил, что буквально через неделю правительство завершит работу с подготовкой законодательных вопросов.