Серик Жумангарин посетил Алматы с рабочей поездкой

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с работой заводов по производству социально значимых продуктов питания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Так, среди объектов посещения был завод Eurasian Foods Corporation. Предприятие является одним из крупнейших и важных в области пищевой промышленности Казахстана и стран Центральной Азии. Здесь трудятся более 3 тысяч человек.

Во время посещения завода Серик Жумангарин ознакомился с процессом производства растительного масла, который полностью автоматизирован и позволяет производить свыше 150 тысяч тонн масла в год.

Также в рамках рабочей поездки вице-премьер провел встречу с предпринимателями и жителями города. Подавляющее большинство вопросов касалось оказания помощи в продвижении товаров на экспорт, слабой информированности о мерах поддержки экспортеров со стороны государства и долгой процедуре возмещения транспортных расходов. По данным вопросам Серик Жумангарин дал соответствующие поручения Центру развития торговой политики QazTrade при Министерстве торговли и интеграции.

«Есть несколько механизмов поддержки экспортеров. Часть из них оказывается через ЦРТП QazTrade. Мы усилим разъяснительную работу и ускорим процедуру возмещения расходов экспортеров по продвижению и транспортным затратам», – сказал С. Жумангарин.

На личном приеме граждан были подняты вопросы модернизации рынка, оказания помощи пострадавшему бизнесу и другие.

Кроме того, в Алматы министр торговли и интеграции принял участие в пресс-конференции с участием представителей СМИ и ответил на актуальные вопросы.