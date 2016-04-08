Приговором Кокшетауского городского суда К. была признана виновной и осуждена по статье 190 части 3 пункт 1 УК РК к четырем годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей имущества. С нее в пользу потерпевших взыскано 34,5 млн тенге. Такая разница в сумме объясняется тем, что по одному из эпизодов суд посчитал ее невиновной.

Однако, не согласившись с оправданием и в этой части, прокуратура Кокшетау внесла апелляционный протест на приговор суда. Постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда 10 марта 2016 года приговор был отменен и вынесен новый. К. признана виновной по эпизоду мошенничества в особо крупном размере в отношении потерпевшей Ш. Таким образом, наказание для нее было увеличено до шести лет восьми месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.