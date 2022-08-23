Серийного афериста задержали в Нур-Султане

Полицейские Нур-Султана задержали серийного афериста. Установлено, что 33-летний мужчина подозревается в серии мошеннических действий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратились сразу несколько жителей города, которые стали жертвами обмана, говорится в сообщении.

Как выяснилось, злоумышленник, воспользовавшись доверчивостью граждан, оформлял на них кредиты на покупку дорогого мобильного телефона, обещая через два дня закрыть кредит и сверху выплатить денежное вознаграждение в размере 40 тысяч тенге.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УП района Есиль ДП города Нур-Султана подозреваемый был задержан.

В настоящее время доказано 12 эпизодов, которые он совершил в течение двух месяцев.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы", - проинформировали в полиции.