Серийного грабителя задержали полицейские ЮКО

Общество
Полицейские Южно-Казахстанской области задержали мужчину, который открыто грабил людей, забирая деньги и мобильные телефоны, передает patrul.kz.
В Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный мужчина отобрал у него мобильный телефон. С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще несколько потерпевших. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по статье "Грабеж".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники Аль-Фарабийского отдела полиции задержали подозреваемого.
"Полицейские выяснили, что задержанный совершал преступления по наработанной схеме, то есть открыто грабил потерпевших, забирая деньги и мобильные телефоны. В настоящее время полицейские установили причастность подозреваемого к 9 фактам грабежа. Задержанный взят под стражу. Проводится досудебное расследование", – информирует пресс-служба ДВД ЮКО.
Полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдения превентивных мер безопасности для сохранности своего имущества. Необходимо проявлять бдительность и внимательность при посещении общественных мест или улиц. Мобильные телефоны, деньги и документы следует хранить во внутренних карманах одежды или в закрытых сумках, не привлекая излишнего внимания.
"Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по номеру "102", – добавили в ДВД.
В Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный мужчина отобрал у него мобильный телефон. С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще несколько потерпевших. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по статье "Грабеж".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники Аль-Фарабийского отдела полиции задержали подозреваемого.
"Полицейские выяснили, что задержанный совершал преступления по наработанной схеме, то есть открыто грабил потерпевших, забирая деньги и мобильные телефоны. В настоящее время полицейские установили причастность подозреваемого к 9 фактам грабежа. Задержанный взят под стражу. Проводится досудебное расследование", – информирует пресс-служба ДВД ЮКО.
Полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдения превентивных мер безопасности для сохранности своего имущества. Необходимо проявлять бдительность и внимательность при посещении общественных мест или улиц. Мобильные телефоны, деньги и документы следует хранить во внутренних карманах одежды или в закрытых сумках, не привлекая излишнего внимания.
"Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по номеру "102", – добавили в ДВД.